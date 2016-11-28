Ю.Луценко после подозрения В.Януковичу пообещал обвинительный акт в ближайшее время

"Янукович, находясь на территории РФ 1 марта 2014 г. подписал письмо на имя президента РФ В.Путина, в котором попросил президента РФ В.Путина ввести на территорию Украины оккупационные войска РФ... Содержание этого письма известно из выступления российского представителя в Совете безопасности ООН Чуркина, который объявил о нем сразу после подписания в начале 2014 года. Сейчас идут соответствующие экспертизы и в ближайшее время подозрение перерастет в обвинительный акт", - сказал Ю.Луценко.

Напомним, Ю.Луценко в видеорежиме объявил В.Януковичу подозрение в госизмене.