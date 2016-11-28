Ю.Луценко після підозри В.Януковичу пообіцяв обвинувальний акт найближчим часом

"Янукович, перебуваючи на території РФ 1 березня 2014 року підписав лист на ім’я президента РФ В.Путіна, в якому запросив президента РФ Путіна ввести до території України окупаційні війська РФ… Зміст цього листа відомо з виступу російського представника в Раді безпеки ООН Чуркіна, який оголосив про нього відразу після підписання на початку 2014 року. Зараз відбуваються відповідні експертизи і найближчим часом підозра переросте у обвинувальний акт", - сказав Ю.Луценко.

Нагадаємо, Ю.Луценко у відеорежимі оголосив В.Януковичу підозру у держзраді.