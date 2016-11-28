Ю.Луценко після підозри В.Януковичу пообіцяв обвинувальний акт найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який повідомив екс-президенту України Віктору Януковичу про підозру, зазначив, що найближчим часом підозра переросте в обвинувальний акт. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в перерві судового засідання у справі екс-беркутівців, передає УНН.
"Янукович, перебуваючи на території РФ 1 березня 2014 року підписав лист на ім’я президента РФ В.Путіна, в якому запросив президента РФ Путіна ввести до території України окупаційні війська РФ… Зміст цього листа відомо з виступу російського представника в Раді безпеки ООН Чуркіна, який оголосив про нього відразу після підписання на початку 2014 року. Зараз відбуваються відповідні експертизи і найближчим часом підозра переросте у обвинувальний акт", - сказав Ю.Луценко.
Нагадаємо, Ю.Луценко у відеорежимі оголосив В.Януковичу підозру у держзраді.