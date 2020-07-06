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Евросоюз намерен более жестче регулировать работу Google, Amazon и Facebook

Евросоюз намерен более жестче регулировать работу Google, Amazon и Facebook

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Евросоюз намерен принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер в интервью небольшой группе журналистов, в том числе сотрудникам газеты The Wall Street Journal, информирует УНН.

Как отмечается в материале, опубликованном в воскресенье, Вестагер, отвечающая за вопросы конкуренции и развития цифровой экономики, высказалась за более жесткое регулирование работы указанных корпораций в ЕС. “Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом”, — констатировала еврокомиссар.

Вестагер отметила необходимость “тщательного соблюдения законов о конкуренции”, а также выработки новых норм в этой сфере. Она подчеркнула, что компании, о которых идет речь, должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов.

Ранее антимонопольные органы ЕС начали расследования в отношении ряда американских компаний. В их числе Amazon и Apple.

Добавим, Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает важным, чтобы Европейский союз осуществлял программы по разработке новых ракет-носителей.

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