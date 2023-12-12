Европейские футбольные клубы нарушили санкции, осуществив более 30 трансферов с российскими командами

Несмотря на российскую агрессию в Украине и санкции против рф, десятки европейских футбольных клубов совершили трансферные сделки по игрокам с российскими командами. В частности такие клубы, как Реал Сосьедад, ПСВ, Олимпик и Зальцбург покупали и продавали игроков, принадлежащих футбольным клубам, находящимся в руках олигархов или банков, близких к кремлю.

Об этом пишет УНН со ссылкой на El País.

Детали

Согласно информации издания, которое ссылается на международное журналистское расследование, координируемое голландским СМИ Follow the Moneyand, 18 игроков приехали в Европу в обмен на общую сумму 66 миллионов евро, выплаченную клубам, на которые действуют ограничения, или отправленные на европейские банковские счета, связанные с ними или их владельцами: в обоих случаях эти операции запрещены Европейской комиссией и государствами-членами. В общем, не менее 28 команд осуществили 30 трансферов с российскими клубами, несмотря на то, что санкции запрещают вести дела с людьми и компаниями, приближенными к кремлевскому главе путину, или вносить более 100 000 евро в пользу любого российского лица.

Отмечается, что эти 30 трансферных шагов представляют подавляющее большинство из всех тех, что произошли между европейскими и российскими клубами с начала войны, - то есть 45, в которых, как пишет El País, участвовали 39 команд из Старого Континента. Игроки, на общую сумму 300 миллионов евро, переехали в россию и из нее, после агрессивного вторжения росийской армии в Украину.

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Расследование, в котором эксклюзивно для Испании принимали участие тринадцать СМИ, в частности Le Monde, Die Standard и EL PAÍS, выявляет публичные данные о трансферном рынке, владельцах и менеджерах российских команд. Эти данные сравниваются с санкционными списками Европы, США и Великобритании. Выводы расследования были обсуждены с десятками экспертов, футбольными федерациями и ассоциациями, а также с Европейской комиссией.

Интересно, что среди перечисленных трансферов обнаружены сделки с клубами, находящимися в руках государственных банков, нефтяных компаний, миллионеров Forbes или даже руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Ряд европейских клубов, таких как: Олимпик Лион, Ред Булл Зальцбург, Реал Сосьедад, Кадис, Альмерия и Эльче, в рамках этих контактов, в нарушение правил ЕС, покупали футболистов.

Эти клубы, возможно, нарушили санкции: если команда принадлежит олигарху или субъекту, попавшему под санкции, это легко можно считать нарушением - резюмирует директор Центра глобальной экономики и геополитики ESADE Анхель Саз-Карранза.

С ним соглашается юрист и эксперт по российским санкциям, Хелен Овер де Линден, указывая, что "подобные переводы запрещены положениями о санкциях".

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30 случаев, указанных выше, являются проблемными трансферами в обоих направлениях. Если игрока покупают у команды, которая подпадает под санкции, - это было в практике испанских "Реал Сосьедад" и "Эльче", - сама оплата будет запрещена. Даже если владельцев российской команды нет в международных списках, европейское правило о депозитах практически делает невозможным осуществление выплаты и запрещает передавать российским лицам на банковский счет более 100 000 евро.

Проблема с продажей игрока в команду, владельцы которой находятся в европейских или североамериканских списках (как в случаях, к которым имели отношение испанские клубы "Альмерия" и "Кадис"), заключается в том, что его активы, когда он покидает Россию, должны быть заморожены, пишет издание.

Также в публикации, указывается, что ни один из испанских клубов, которые осуществляли трансфер игроков из России, не обращался в Министерство экономики, которое отвечает за регулирование санкций в Испании, при том, что клубы сами несут ответственность.

Это ответственность всех людей за соблюдение обязательств, вытекающих из европейских правил, а также искать помощи для их соблюдения - комментирует Министерство в ответ на вопрос журналистов.

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Дополнение

Европейская Комиссия утверждает, что прямые выплаты компаниям, которые зависят от санкционного лица, запрещены.

Любая организация ЕС, включая футбольные клубы, не может предоставлять средства или экономические ресурсы другим организациям, которыми владеет или контролирует санкционное лицо - говорит представитель Комиссии.

Но не платить за игрока также невозможно: согласно правилам УЕФА, высшего органа европейского футбола, профессиональные команды не должны быть обязаны друг другу. В апреле 2022 года года УЕФА направил письмо остальным федерациям, чтобы помочь им преодолеть препятствие с российскими клубами: команда должна доказать, что она сделала все возможное, чтобы заплатить, и, в качестве подстраховки, она может передать трансфер в руки национальной футбольной ассоциации.

Этот выбор, предоставленный УЕФА клубам, также может быть проблемой, поскольку российское физическое или юридическое лицо не может иметь на европейском счете более 100 тыс. евро, согласно постановлению о санкциях.

Таким образом, из 18 проанализированных в расследовании трансферов, касающихся покупки футболистов в российские клубы из европейских команд, ни один не описывает, как осуществлялась оплата. Единственным исключением является ПСВ Эйндховен, который объяснил, что выполнял указания УЕФА. Поскольку не платить не является вариантом, им пришлось каким-то образом перечислить деньги в кассу российского клуба.

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