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Еврокомиссар рассказал о трех направлениях освоения космоса со стороны ЕС

Еврокомиссар рассказал о трех направлениях освоения космоса со стороны ЕС

Киев  •  УНН

 • 13974 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает важным, чтобы Европейский союз осуществлял программы по разработке новых ракет-носителей. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, опубликованном в четверг, передает УНН.

“Не может быть политики в сфере космоса без обеспечения автономного доступа (Европы) к космическому пространству. Европейским планам отвечают в этой связи носители Ariane 6 и Vega C, которые начнут использоваться в 2021 году”, — сказал Бретон. При этом он подчеркнул: “Мы не можем игнорировать изменения на рынке носителей и происходящие технологические прорывы. Именно поэтому, совместно со всеми заинтересованными сторонами, нам теперь необходимо обдумать последующие этапы, включая разработку носителя Ariane 7 и различных мининосителей, которые будут созданы на основе новейших технологий”.

Бретон сообщил, что, двигаясь этим курсом, ЕС “уже разрабатывает ракетный двигатель многоразового использования Prometeus, а также опытные образцы ракет-носителей многоразового использования — Callisto и Themis (Фемида).

Говоря о планах по исследованию космического пространства, Бретон выделил три основных направления. Во-первых, это программы освоения Луны и Марса, в которых Евросоюз “участвует совместно со своими международными партнерами, главным образом, под эгидой NASA”. “Это и изучение Солнечной системы, что является для нас важнейшей задачей. Вы видели великолепные достижения миссии Rosetta, первого исследовательского аппарата, который удалось посадить на комету”, — напомнил еврокомиссар.

Он отметил, что “вторым направлением является изучение Меркурия, лун Юпитера и Сатурна, причем это лишь некоторые из проектов”. По его словам, Европейское космическое агентство располагает, в сотрудничестве с национальными агентствами, “целым набором аппаратов по исследованию Солнечной системы”.

Третье направление, как сообщил Бретон, это проект Lisa ЕКА по размещению в 1,5 млн км от Земли трех высокотехнологичных спутников, “которые образуют самый большой детектор гравитационных волн, какие только были созданы человечеством”. “Гравитационные волны — это важнейшее направление исследований XXI века. И Европа, приняв у себя ученых со всего мира, сыграет в этом важнейшую роль”, — подчеркнул еврокомиссар.

Отвечая на вопросы о финансировании космических проектов Европейского союза, Бретон напомнил, что Еврокомиссия добивается увеличения этого бюджета до уровня в 16 млрд евро. “В ходе ведущихся переговоров мы уже достигли согласия относительно бюджета в 15 млрд евро, то есть мы недалеки от поставленной цели”, — отметил в этой связи еврокомиссар.

Он напомнил, что к этой сумме “следует добавить и бюджет Европейского космического агентства (ЕКА), увеличенный до 14,4 млрд евро”. “В то же время перед нами открываются новые возможности финансирования (космических программ)”, — сообщил Бретон. В этой связи он назвал Европейский оборонный фонд, “который сможет финансировать космические проекты как гражданского, так и военного направления”. Еще одним источником средств, по его словам, может стать план ЕС по активизации экономики, пострадавшей от последствий пандемии COVID-19.

“Европа является второй космической мировой силой, опережая Китай, Индию и Японию”, — напомнил еврокомиссар. “Сам наш суверенитет зависит от критически важных космических инфраструктур и от обеспечения автономного доступа к космосу. Их необходимо усилить, активизировать действия в их сферах”, — подчеркнул он.

В этой связи Бретон напомнил, что “Европа автономна в сфере спутниковой навигации благодаря программе Gallileo и мониторинга Земли на основе проекта Copernicus”. “Это технологически передовые инфраструктуры. Без них невозможно вообразить себе цифровую экономию XXI века”, — подчеркнул еврокомиссар. Он высказал уверенность в том, что в период до 2030 года “будет создано не менее 10 млрд подключенных к цифровым сетям устройств, для работы которых необходимы будут высокоточные данные по позиционированию”.

“Второе поколение аппаратов Gallileo будет отвечать этой задаче. Это будет иметь важнейшее значение для функционирования автономных автомобилей и подключенных к интернету устройств. Система обеспечит данные по позиционированию с точностью до 5 см, при нынешнем показателе для нее в 50 см, а для американского GPS — в 4 метра”, — отметил Бретон.

“В этой области Европа находится во главе ведущейся гонки. И мы решили перенести на конец 2024 года запуски нового поколения спутников с электрическими двигателями, что позволит нам обеспечить этот технологический скачок вперед”, — сказал Бретон. Он также заверил, что на основе новых созвездий спутников “будет усилена стратегическая автономия европейских инфраструктур быстрого интернета”.

“Европа просто не имеет права находиться в этой сфере в зависимости от кого-либо, — подчеркнул он. — Поэтому очень желательно, чтобы в ближайшее десятилетие она обеспечила себе спутниковую систему, включающую в себя как спутники на геостационарных орбитах, так и на средневысотных орбитах (LEO)”. Эти спутники будут оснащены шифрованными системами связи и квантовыми технологиями. “Мы можем также расширить рамки нашего проекта созвездия спутников правительственной связи GovSatCom с тем, чтобы распространить рамки системы на весь европейский континент и устранить существование зон, не охваченных интернетом”, — сообщил Бретон.

“Считаю, что необходимо оперативно вынести на рассмотрение министров стран ЕС и на рассмотрение Европейского парламента такой проект стратегической связи”, — подчеркнул еврокомиссар.

Отметим, в апреле Космическое агентство ЕС запустило фонд для борьбы с коронавирусом.

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