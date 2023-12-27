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Евро поднялся до самого высокого уровня за четыре с половиной месяца, доллар увеличил потери

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 16:04  •  12988 просмотра

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Евро достигает 4,5-месячного максимума по отношению к доллару, поскольку ФРС сигнализирует о снижении ставок; потери доллара углубляются.

Курс евро вырос до самого высокого уровня по отношению к доллару с конца июля. Это в частности связывают с сигналами от Федеральной резервной системы США о том, что она перейдет к снижению ставок. Об этом передает УНН с ссылкой на Bloomberg.

Детали

Утром общая валюта подорожала до 1,1054 доллара - самого высокого значения почти за пять месяцев. В текущем году евро повысился более чем на три процента, в зависимости от колебаний.

Доллар продолжил потери в этом месяце после того, как ФРС дала самый четкий сигнал, что ее агрессивная кампания по повышению ставок завершена. Вероятность того, что Федеральный резервный банк США снизит процентные ставки раньше ЕЦБ в следующем году, растет.

Большинство участников рынка ожидают, что ФРС снизит процентные ставки впервые в марте и второй раз в мае после того, как центральный банк повысил процентные ставки быстрее, чем когда-либо ранее за последние два года. Указывается, что доллар страдает от такого развития событий, поскольку перспектива снижения процентных ставок вредит привлекательности облигаций в США.

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Дополнение

По мнению Хелен Гивен, валютного трейдера Monex USA, рост евро может быть ограниченным.

Праздничное ралли немного угаснет в первом квартале. Евро выглядит довольно перекупленным, и учитывая, что немецкая экономика находится на грани, кажется, что опасность региональной рецессии там немного выше, чем здесь, в США 

 - сказала она.

Напомним,

Несмотря на опережение заработными платами уровня инфляции, общий прогноз экономистов указывает на слабый рост в Еврозоне, при сохранении рисков геополитической нестабильности.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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