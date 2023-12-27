Евро поднялся до самого высокого уровня за четыре с половиной месяца, доллар увеличил потери
Киев • УНН
Евро достигает 4,5-месячного максимума по отношению к доллару, поскольку ФРС сигнализирует о снижении ставок; потери доллара углубляются.
Курс евро вырос до самого высокого уровня по отношению к доллару с конца июля. Это в частности связывают с сигналами от Федеральной резервной системы США о том, что она перейдет к снижению ставок. Об этом передает УНН с ссылкой на Bloomberg.
Детали
Утром общая валюта подорожала до 1,1054 доллара - самого высокого значения почти за пять месяцев. В текущем году евро повысился более чем на три процента, в зависимости от колебаний.
Доллар продолжил потери в этом месяце после того, как ФРС дала самый четкий сигнал, что ее агрессивная кампания по повышению ставок завершена. Вероятность того, что Федеральный резервный банк США снизит процентные ставки раньше ЕЦБ в следующем году, растет.
Большинство участников рынка ожидают, что ФРС снизит процентные ставки впервые в марте и второй раз в мае после того, как центральный банк повысил процентные ставки быстрее, чем когда-либо ранее за последние два года. Указывается, что доллар страдает от такого развития событий, поскольку перспектива снижения процентных ставок вредит привлекательности облигаций в США.
Япония является третьим крупнейшим донором финпомощи для Украины: за 2023 год бюджет получил 3,7 млрд долларов - Минфин
Дополнение
По мнению Хелен Гивен, валютного трейдера Monex USA, рост евро может быть ограниченным.
Праздничное ралли немного угаснет в первом квартале. Евро выглядит довольно перекупленным, и учитывая, что немецкая экономика находится на грани, кажется, что опасность региональной рецессии там немного выше, чем здесь, в США
Напомним,
Несмотря на опережение заработными платами уровня инфляции, общий прогноз экономистов указывает на слабый рост в Еврозоне, при сохранении рисков геополитической нестабильности.
Евро поднялся до самого высокого уровня за четыре с половиной месяца, доллар увеличил потери
Евро достигает 4,5-месячного максимума по отношению к доллару, поскольку ФРС сигнализирует о снижении ставок; потери доллара углубляются.
Суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Верховный суд Мичигана оставил Трампа на выборах 2024 года, отклонив попытку дисквалификации, в отличие от суда Колорадо.
В Феодосии обломки российского корабля "Новочеркасск" разлетелись по всему городу
В Феодосии собирают обломки после взрыва судна "Новочеркасск", что привело к значительным повреждениям близлежащих домов и инфраструктуры.
Просто невозможно: Данилов о вступлении Украины в НАТО частями
Секретарь СНБО Украины Данилов отвергает частичное вступление в НАТО как "невыполнимое", подчеркивая единство и целостность страны.
Япония является третьим крупнейшим донором финпомощи для Украины: за 2023 год бюджет получил 3,7 млрд долларов - Минфин
В 2023 году Япония предоставила Украине 3,7 миллиарда долларов помощи, заняв третье место среди крупнейших доноров.
Атака машин: инженер Tesla пострадал от неисправного робота
Инженер Tesla был травмирован неисправным роботом на заводе в Остине, что привело к отчету, поданному властям США, в котором отмечалось о многочисленных травмах на гигафабрике машин в прошлом году.
В Минобороны сертифицировали первый бронежилет для военнослужащих: что известно
Украина сертифицировала первый женский военный бронежилет с изогнутой пластиной и индивидуальным прилеганием; теперь он доступен для централизованных закупок.
Польша близка к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной - премьер Туск
Премьер-министр Польши Туск указывает на прогресс в прекращении блокады водителей грузовиков на границе с Украиной, надеясь на решение проблемы до конца года.
Турецкий Президент Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Нетаньяху с Гитлером
Эрдоган сравнивает Нетаньяху с Гитлером, обвиняя его в зверствах в Газе; Нетаньяху возражает, ссылаясь на послужной список Эрдогана в отношении курдов и свободы прессы.
Украинские "Мамаи" будут бить российский флот и в дальнейшем - СНБО
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтверждает, что новейшие военно-морские беспилотники "Мамай" будут продолжать уничтожать российский флот.