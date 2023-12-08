Есть попадание в жилой сектор: в Херсоне ранена 46-летняя женщина

В результате атаки рф в Херсоне есть попадание в жилой сектор. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, есть раненые, передает УНН.

"Враг бьет по Херсону. Есть попадания в жилой сектор. Сейчас известно, что травму головы получила 46-летняя женщина", - сообщил Прокудин.

Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, раненому оказана медицинская помощь.

"В результате недавней атаки со стороны российских оккупационных войск в Днепровском районе Херсона есть раненая. Женщина 46 лет получила травму головы. Ей оказана медицинская помощь", - сообщил он в Telegram.

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