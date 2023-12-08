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Есть попадание в жилой сектор: в Херсоне ранена 46-летняя женщина

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 19:46  •  5074 просмотра

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В результате российского обстрела жилого сектора Херсона 46-летняя женщина получила ранение головы; ей оказана медицинская помощь.

В результате атаки рф в Херсоне есть попадание в жилой сектор. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, есть раненые, передает УНН.

"Враг бьет по Херсону. Есть попадания в жилой сектор.  Сейчас известно, что травму головы получила 46-летняя женщина", - сообщил Прокудин.

Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, раненому оказана медицинская помощь.

"В результате недавней атаки со стороны российских оккупационных войск в Днепровском районе Херсона есть раненая.  Женщина 46 лет получила травму головы. Ей оказана медицинская помощь", - сообщил он в Telegram.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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