ЕСПЧ признал незаконным ликвидацию украинских банков - юрист

По его словам, ЕСПЧ встал на сторону истца по делу № 42758/05, что касается ликвидации банка "Славянский". Стороной обжалования по делу выступили банк, его основатель и мажоритарный акционер Борис Фельдман. Хотя обжалуемое дело касается периода 2000-2005 годов, решение ЕСПЧ могут использовать все недавно пострадавшие банки, подчеркнул юрист.

В частности, в решении ЕСПЧ указано, что в 2000 году украинская власть открыла расследование по уклонению от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением руководством банка-истца. Фельдмана арестовали в рамках расследования. НБУ начала административную процедуру и применила к банку меру пресечения - приостановление банковской лицензии заявителя.

До 2001 года финансовое учреждение находилась под временной администрацией, когда НБУ издал постановление об отмене лицензии, прекращения полномочий уставных органов банка и заказ ликвидации банка. Позже была создана ликвидационная комиссия и в результате банк ликвидировали полностью.

В то же время, Фельдман пытался обжаловать в судебном порядке решение об отзыве лицензии, однако безрезультатно. В апреле 2005 года жалобу Фельдмана отклонил Верховный суд Украины, установив, что он (ВСУ) не имел права возбудить дело от имени банка-заявителя, и иск попадает под юрисдикцию хозяйственных судов.

Ссылаясь на часть 1 статьи 6 (доступ к суду) Европейской конвенции по правам человека и статью 1 протокола 1 Конвенции (защита собственности), заявители заявили, что решение о ликвидации банка было незаконным и что они были не имели возможности обжаловать его в суде.

ЕСПЧ установил нарушение в обоих случаях, однако отклонил требование банка по компенсации (вынужденная обязанность виновной стороны принести извинения).

Комментируя данное решение ЕСПЧ, юрист Дан Бялик заявил, что по аналогии ликвидационная процедура в отношении всех 90 банков, которые признаны Нацбанком неплатежеспособными в 2014-2016 и которые сейчас ликвидируются ФГВФЛ - не отвечала статьи 6 и статьи 1 Протокола Конвенции, поскольку, в частности, это ликвидационная процедура осуществляется во внесудебном порядке и вне судебного контроля.

"Согласно закону, дело о ликвидации (банкротстве, прекращения) любого юридического лица слушается в судебном производстве хозяйственного суда. Любой банк является юридическим лицом. Итак, дела о ликвидации, (банкротство, прекращение) банка находятся в ведении хозяйственного суда.

Конституция Украины прямо и императивно запрещает делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами (часть первая статьи 124 Основного Закона).

Вместе с тем, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", принятый Верховной Радой 23.02.2012, дела о ликвидации (банкротстве) банков - рассматриваются не судом, а Фондом гарантирования вкладов физических лиц, который не только не является судом , а также не является государственным органом, и финансируется не из бюджета, а непосредственно за счет банков и их клиентов (вкладчиков).

Дело по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно неконституционности Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" в целом - рассматривается Конституционным Судом Украины уже третий год.

Из приведенного следует, что ФГВФЛ, осуществляя ликвидационную процедуру в 90 банках во внесудебном порядке - грубо нарушает не только требования нормы прямого действия ч. 1 ст. 124 Конституции Украины, но и нормы ст. 6, в 1 Протокола Конвенции, что как раз и подтверждается решением ЕСПЧ по делу Feldman and Slovianskyy Bank v. Ukraine", - пояснил юрист.