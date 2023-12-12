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Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 08:13  •  40954 просмотра

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"Укрцукор" поддерживает идею непосредственного участия производителей в оборонных тендерах, поскольку это приведет к снижению цен без посреднических наценок. Этот шаг имеет целью дать возможность украинским производителям честно конкурировать.

Если в тендерах на питание для украинской армии непосредственно будут принимать участие производители, то цена на их продукцию будет ниже. Так оценил инициативу Минобороны минимизировать присутствие посредников на тендерах временно исполняющий обязанности председателя правления Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрцукор" Назар Михайловин в эксклюзивном комментарии УНН.

Михайловин отметил, что предприятия, которые входят в состав ассоциации принимают участие в тендерах Минобороны и будут продолжать это делать.

 Сахарные заводы, которые входят в состав нашей ассоциации уже принимают участие в этих тендерах. На будущее планируют также. В общем, я согласен, что если непосредственно будут производители принимать участие - то цена будет ниже: та, которую они предлагают, то есть без дополнительных накруток. Поэтому инициатива, понятное дело, что одобрительная 

- рассказал Назар Михайловин.

Дополнительно

Недавно Генеральный директор государственного предприятия "Государственный логистический оператор Украины" Арсен Жумадилов объявил о новой стратегии оборонных закупок, которая предусматривает обеспечение максимального участия в тендерах производителей продукции, в частности национальных, а не посредников. А также постепенную отмену дискриминационных требований, которые создавали преимущества отдельным участникам рынка.

"Мы все наши закупочные стратегии выстраиваем таким образом, чтобы сделать возможным участие производителей напрямую в наших тендерах. То есть, работать не через посредников, а с теми, кто непосредственно производит ту или иную продукцию. Если это резиденты Украины, то есть наши отечественные национальные производители, то речь о них. Если что-то не производится в Украине, в принципе, или не производится в достаточном объеме, и мы работаем с зарубежными производителями, то будем прилагать усилия для того, чтобы с ними напрямую выходить в договорные отношения", - рассказал Жумадилов.

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Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Экономика
Якщо безпосередньо будуть брати участь виробники, то ціна буде нижчою - "Укрцукор" про ідею Міноборони проводити тендери на харчування без посередників
If producers participate directly, the price will be lower - Ukrtsukor on the idea of the Ministry of Defense to hold food tenders without intermediaries
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