Если бы не готовились к обстрелам, было бы хуже - мэр Днепра

В Днепре продолжаются работы по ликвидации последствий мощных взрывов, прозвучавших 25 декабря в результате массированной ракетной атаки врага. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Детали

Филатов отметил, что все службы работают в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели и волонтеры.

Есть определенные серьезные проблемы. Чтобы не писать лишнего и не давать врагу полезной информации более подробнее проинформирую в 14 часов. Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже