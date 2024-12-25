Если бы не готовились к обстрелам, было бы хуже - мэр Днепра
Киев • УНН
В Днепре ликвидируют последствия мощных взрывов после ракетной атаки 25 декабря. Повреждены админздание, девятиэтажка и частный дом, все службы работают в координации.
В Днепре продолжаются работы по ликвидации последствий мощных взрывов, прозвучавших 25 декабря в результате массированной ракетной атаки врага. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.
Детали
Филатов отметил, что все службы работают в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели и волонтеры.
Есть определенные серьезные проблемы. Чтобы не писать лишнего и не давать врагу полезной информации более подробнее проинформирую в 14 часов. Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже
Ранее
Днепропетровская область утром под обстрелом оккупантов, рф пытается уничтожить энергетическую систему.
В Днепре местные телеграм-каналы и СМИ сообщали о взрыве.
Позже стало известно, что в результате атаки рф в Днепре, кроме инфраструктуры, повреждены админздание, девятиэтажка и частный дом.