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Если бы не готовились к обстрелам, было бы хуже - мэр Днепра

Если бы не готовились к обстрелам, было бы хуже - мэр Днепра

Киев  •  УНН

 • 7278 просмотра

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В Днепре ликвидируют последствия мощных взрывов после ракетной атаки 25 декабря. Повреждены админздание, девятиэтажка и частный дом, все службы работают в координации.

В Днепре продолжаются работы по ликвидации последствий мощных взрывов, прозвучавших 25 декабря в результате массированной ракетной атаки врага. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Детали

Филатов отметил, что все службы работают в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели и волонтеры.

Есть определенные серьезные проблемы. Чтобы не писать лишнего и не давать врагу полезной информации более подробнее проинформирую в 14 часов. Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже

- заметил мэр.

Ранее

Днепропетровская область утром под обстрелом оккупантов, рф пытается уничтожить энергетическую систему.

В Днепре местные телеграм-каналы и СМИ сообщали о взрыве.

Позже стало известно, что в результате атаки рф в Днепре, кроме инфраструктуры, повреждены админздание, девятиэтажка и частный дом. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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