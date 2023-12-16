Еще плюс 930 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Пропавшего британского мальчика нашли во Франции через шесть лет после исчезновения

Британский мальчик Алекс Битти, который пропадал без вести в течение шести лет, был найден во Франции в 17 лет; он жил в духовном сообществе, но покинул его, скучая по своей семье.