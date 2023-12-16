Еще плюс 930 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Потери России в Украине с февраля 2022 года достигли примерно 344 820 человек личного состава и 5720 танков, с дополнительными потерями в другой военной технике.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 344 820 человек, 5720 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.23 ориентировочно составили:
личного состава - около 344 820 (+930) человек,
танков - 5720 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 10667 (+13) ед,
артиллерийских систем - 8100 (+1) ед,
РСЗО - 920 (+0) ед,
средства ПВО - 605 (+0) ед,
самолетов - 324 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6238 (+12),
крылатые ракеты - 1609 (+1),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10710 (+11) ед,
специальная техника - 1190 (+1).
На фронте произошло 96 боевых столкновений - Генштаб16.12.23, 07:20 - 0 просмотров
Еще плюс 930 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Потери России в Украине с февраля 2022 года достигли примерно 344 820 человек личного состава и 5720 танков, с дополнительными потерями в другой военной технике.
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