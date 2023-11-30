Еще плюс 1180: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
По оценкам Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли 328 760 человек личного состава и значительное количество техники, включая 5551 танк, во время вторжения в Украину.
Украинские силовики сбили три российских беспилотника над Никопольским районом
Украинские войска сбили три российских беспилотника над Никополем, и этот район подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, о жертвах не сообщалось.
Гент-Заря: где смотреть матч пятого тура Лиги конференций, кто фаворит букмекеров
Сегодня в матче пятого тура Лиги конференций Заря на выезде сыграет с бельгийским Гентом. Для того, чтобы сохранить минимальные шансы на плей-офф, украинской команде обязательно надо побеждать.
За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение – Генштаб
Согласно отчету Генерального штаба, украинские войска нанесли удары по живой силе противника и зенитным системам и участвовали в 101 военном столкновении за один день.
Сегодня День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ: их роль в отражении российской агрессии
30 ноября Украина отмечает День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, имеющих решающее значение для обнаружения вражеских самолетов, ракет и беспилотных летательных аппаратов. После вторжения россии Украина активизировала модернизацию радиотехнических войск ВС, достигнув значительных успехов.
Во Франции министрам запретили пользоваться WhatsApp, Telegram и Signal
Премьер-министр Франции Элизабет Борн запретила министрам пользоваться неутвержденными мессенджерами, такими как WhatsApp и Telegram, обязав использовать безопасное французское приложение Olvid.
Байден призывает Израиль не возобновлять бои в Секторе Газа – Axios
Президент Байден выразил обеспокоенность премьер-министру Израиля Нетаньяху потенциальным увеличением жертв среди гражданского населения и обострением гуманитарного кризиса в случае возобновления Израилем военных действий на юге Газы, сообщает Axios. США и Израиль договорились продолжить обсуждение любых оперативных планов до принятия мер.
В России заявили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Российская противовоздушная оборона сбила беспилотник над Белгородской областью.
30 ноября: Международный день секса, Всемирный день домашних животных
Международный день секса, который с 2007 года неофициально отмечается ежегодно 30 ноября, пропагандирует пользу регулярного секса для здоровья. одновременно отмечаются Всемирный день домашних животных и Международный день защиты информации, в которых подчеркиваются права животных и кибербезопасность.
На Хмельнитчине работала ПВО
Российские военные атаковали Хмельницкую область беспилотниками; противовоздушная оборона отреагировала, и жители услышали взрывы, по словам Сергея Тюрина.