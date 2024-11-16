Еще 15 украинских детей вернули с оккупированных территорий: как это удалось

С временно оккупированных частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию еще 15 детей, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и благодаря усилиям благотворительной организации Save Ukraine.

Сейчас эти дети вместе с семьями находятся в безопасности, где им оказывают необходимую реабилитацию и психологическую поддержку.

В ведомстве напомнили: если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на ВОТ или территорию рф, сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по номеру: (050) 562-03-13.

Также можно обратиться на горячие линии:

Минреинтеграции - 1548;

Национального информационного бюро - 1648.