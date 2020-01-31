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ЕС слишком жестко отреагировал на случай птичьего гриппа в Украине - торгпред

Киев • УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. ЕС слишком жестко отреагировал на случай птичьего гриппа в Винницкой области, запретив ввоз мяса птицы из Украины в целом. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка в своем блоге проанализировал почему так произошло, передает УНН.

ЕС слишком жестко отреагировал на случай птичьего гриппа в Украине - торгпред

“ЕС слишком жестко отреагировал на случай птичьего гриппа в Винницкой области, запретив ввоз мяса птицы из ЕС в целом. Почему так произошло? Потому что мы вместе так и не довели до конца закрепление принципа зонирования. Пройдя все оценки и процедуры, мы застыли в 2018 году на уровне принятия официальных решений. Нынешний случай является горьким уроком того, что проекты в сфере санитарии и фитосанитарии надо доводить до конца. Это касается и зонирования по птичьему гриппу, и статуса безопасности по губчатому энцефалиту, и признания эквивалентности по семенам и еще с дюжину открытых вопросов в этой сфере”, — констатировал он.

Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) так же — вопрос перезревшего прошлого, продолжил Качка.

“То, что по сути является техническим, приобрело политический вес именно из-за затягивания и проволочки”, — отметил замминистра.

Некоторые воспринимают наши требования по АСАА как очередное пожелание со стороны Украины. В реальности же сектор технического регулирования прошел десятилетия трансформации, продолжил чиновник.

“Украина существенно реформировала все компоненты АСАА — стандартизацию, техническое регулирование, метрологию, аккредитацию и рыночный надзор. По всем этим направлениям мы имеем оценки европейских экспертов (или в рамках международных организаций как ЕА в аккредитации или проектов Twinning в стандартизации).

Достигнутый Украиной прогресс — достаточный для того, чтобы мы начали формальный процесс заключения этого соглашения”, — резюмировал он.

Ранее УНН сообщал, что Евросоюз ограничил ввоз украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа, которая была зафиксирована 18 января на территории ЧП “Хутор”, Винницкой области. Птичий грипп, вероятно, пришел к нам с ЕС.

В “Союзе птицеводов” считают, что реакция европейцев на вспышку птичьего гриппа в Украине могла быть, однако не такая жесткая.

Дело в том, что ЧП “Хутор” курятину за границу никогда не поставляло. Однако решение ЕС коснулось всех украинских экспортеров продукта, которые скрупулезно защищают свое производство от подобных инфекций. Об отсутствии риска птичьего гриппа на предприятиях сразу же заявил крупнейший украинский производитель и экспортер курятины МХП.

Однако ЕС, нарушая предварительные договоренности, запретил ввоз мяса птицы не точечный, а со всей Украины.

В Министерстве экономического развития сообщили о срочных консультациях с ЕС. В то же время в Госпродпотребслужбе заявили об отсутствии новых вспышек и надежде на возобновление поставок в ЕС в ближайшее время.

Эксперты, в свою очередь, расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны и вместе с тем успокаивают: избыток украинской курятины не останется на внутреннем рынке, а будет направлен на другие рынка сбыта, а это около 80 стран мира. Поэтому ни ценовых колебаний, ни отрицательного влияния на сбыт других мясных продуктов — свинины и говядины — ожидать не стоит.

Подробнее о “курином конфликте” Украины и ЕС тут.

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