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ЄС занадто жорстко відреагував на випадок пташиного грипу в Україні - торгпред

Київ • УНН

 • 10839 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. ЄС занадто жорстко відреагував на випадок пташиного грипу у Вінницькій області, заборонивши ввезення м'яса птиці з України в цілому. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка в своєму блозі проаналізував, чому так сталося, передає УНН.

ЄС занадто жорстко відреагував на випадок пташиного грипу в Україні - торгпред

"ЄС надто жорстко відреагував на випадок пташиного грипу у Вінницький області, заборонивши ввезення м‘яса птиці з ЄС у цілому. Чому так сталося? Тому що ми разом так і не довели до кінця закріплення принципу зонування. Пройшовши всі оцінки і процедури, ми застигли в 2018 році на рівні прийняття офіційних рішень. Нинішній випадок є гірким уроком того, що проекти в сфері санітарії і фітосанітарії треба доводити до кінця. Це стосується і зонування з пташиного грипу, і статусу безпеки щодо губчатого енцефаліту, і визнання еквівалентності по насінню і ще близько дюжини відкритих питань у цій сфері", - констатував він.

Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА) так само - питання перестиглого минулого, продовжив Качка.

"Те, що по суті є технічним, набуло політичної ваги саме через затягування і зволікання", - зазначив заступник міністра.

Деякі сприймають наші вимоги по АСАА як чергове побажання з боку України. В реальності ж сектор технічного регулювання пройшов десятиліття трансформації, продовжив чиновник.

"Україна істотно реформувала всі компоненти АСАА - стандартизацію, технічне регулювання, метрології, акредитації та ринковий нагляд. За всіма цими напрямками ми маємо оцінки європейських експертів (або в рамках міжнародних організацій як ЕА в акредитації або проектів Twinning в стандартизації).

Досягнутий Україною прогрес - достатній для того, щоб ми почали формальний процес укладення цієї угоди", - резюмував він.

Раніше УНН повідомляв, що Євросоюз обмежив ввезення української курятини через спалах пташиного грипу, який був зафіксований 18 січня на території ПП "Хутір", Вінницькій області. Пташиний грип, ймовірно, прийшов до нас з ЄС.

У "Союзі птахівників" вважають, що реакція європейців на спалах пташиного грипу в Україні могла бути, однак не така жорстка.

Справа в тому, що ПП "Хутір" курятину за кордон ніколи не поставляло. Однак рішення ЄС торкнулося всіх українських експортерів продукту, які скрупульозно захищають своє виробництво від подібних інфекцій. Про відсутність ризику пташиного грипу на підприємствах одразу ж заявив найбільший український виробник і експортер курятини МХП.

Однак ЄС, порушуючи попередні домовленості, заборонив ввезення м'яса птиці не точкове, а з усієї України.

У Міністерстві економічного розвитку повідомили про термінові консультації з ЄС. У той же час у Держпродспоживслужбі заявили про відсутність нових спалахів і надії на відновлення поставок в ЄС найближчим часом.

Експерти, у свою чергу, розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни і разом з тим заспокоюють: надлишок української курятини не залишиться на внутрішньому ринку, а буде спрямований на інші ринку збуту, а це близько 80 країн світу. Тому ні цінових коливань, ні негативного впливу на збут інших м'ясних продуктів - свинини та яловичини - очікувати не варто.

Детальніше про "курячий конфлікт" України і ЄС тут.

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