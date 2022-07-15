ЕС притормозил помощь Украине на фоне опасений газового кризиса - Bloomberg

Детали

Почти два месяца назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 миллиардов евро в виде экстренных кредитов. Пока что блоку удалось договориться только о первом транше, который покрывает лишь девятую часть предложенного пакета.

Вступая в традиционно сонный летний период в Брюсселе, ЕС столкнется с новыми вызовами, поскольку призрак полного прекращения поставок российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики могут подтолкнуть регион ко второй рецессии за два года, отмечает издание.

Для Украины потребности насущны. Ежемесячный дефицит бюджета на фоне войны составляет 5 миллиардов долларов. НБУ остается крупнейшим источником финансирования государственного бюджета и все чаще беспокоится по поводу пределов своих возможностей по предоставлению наличных на фоне госдолга.

"Мы надеемся, что сможем убедить всех партнеров в том, что Украина действительно нуждается в этих средствах, и до конца года мы получим макрофинансовую помощь", — говорится в заявлении министра финансов Украины Сергея Марченко.

Министрам финансов ЕС во вторник же удалось договориться лишь о кредите в 1 млрд евро для Украины как о первом транше большего пакета макрофинансовой помощи. Большая часть пакета помощи, который в принципе одобрили лидеры ЕС в мае, была заблокирована на несколько недель из-за разногласий между Еврокомиссией и Германией по поводу того, какая структура должна быть у финансирования, пишет издание.

Так, сначала Германия пыталась убедить Еврокомиссию предоставить гранты, а не кредиты, чтобы облегчить долговое бремя Украины. Затем Берлин торговался с исполнительными властями ЕС относительно условий кредитов, отмечает издание.

По словам источников, знакомых с ходом дискуссий, тупиковая ситуация вряд ли будет решена до того, как Брюссель уйдет на летние каникулы в конце июля.

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Кроме того, кредит в размере 1,5 млрд евро, предоставленный Европейским инвестиционным банком Киеву, также остается заблокированным, поскольку Еврокомиссия требует большего объема гарантий по сравнению со стандартными операциями банка. Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет покрыть ущерб в случае дефолта Украины.

Экономические "облака" над Европой могут усложнить дебаты в ближайшие месяцы. Расходы на энергетический переход, меры по смягчению роста цен, потребности в военных расходах и поддержка Украины — все это конкурирует за ресурсы из истощенных национальных финансовых буферов, предупредил один из дипломатов ЕС.

Тем временем в Еврокомиссии предупреждает о риске экономической усталости среди европейцев.

Ситуация может стать еще хуже, если россия перекроет газовые краны в Европу. "Этот риск стал больше, чем просто гипотетический сценарий, к которому нам нужно подготовиться", - сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Кроме того, Европейская комиссия также обязалась в мае профинансировать большую часть восстановления страны, которая, по оценкам правительства Украины, может стоить 750 миллиардов долларов. Это может оказаться еще более острой для ЕС дискуссией, поскольку нет соглашения о том, как собрать средства. Предложение Еврокомиссии испугало некоторые государства-члены, которые опасаются огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией, говорят люди, знакомые с обсуждением.

Влияние экономических последствий войны оказывает давление на правительства ЕС, на фоне того, как они начинают беспокоиться о риске ослабления общественной поддержки Киева в ближайшие месяцы в своих странах, особенно если энергоносители станут более дефицитными и подорожают, отмечает издание.

Дополнение

Кредитное подразделение ЕС собирается привлечь 100 млрд евро на восстановление Украины.