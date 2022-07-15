ЕС притормозил помощь Украине на фоне опасений газового кризиса - Bloomberg

ukru
13:08 • 1716 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 23117 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 42685 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 73974 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114503 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124658 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112441 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141705 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139894 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114103 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 76361 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 66207 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 32692 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 28716 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 75661 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 73999 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 75661 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240486 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270328 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207196 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 14833 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 114506 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103456 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121220 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123617 просмотра
Актуальное
ЕС притормозил помощь Украине на фоне опасений газового кризиса - Bloomberg

ЕС притормозил помощь Украине на фоне опасений газового кризиса - Bloomberg

Киев • УНН

 • 208104 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Европейский Союз отстает с выполнением своих громких обещаний предоставить существенный пакет помощи Украине, на фоне того, как блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем домf, пишет Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Почти два месяца назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 миллиардов евро в виде экстренных кредитов. Пока что блоку удалось договориться только о первом транше, который покрывает лишь девятую часть предложенного пакета.

Вступая в традиционно сонный летний период в Брюсселе, ЕС столкнется с новыми вызовами, поскольку призрак полного прекращения поставок российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики могут подтолкнуть регион ко второй рецессии за два года, отмечает издание.

Для Украины потребности насущны. Ежемесячный дефицит бюджета на фоне войны составляет 5 миллиардов долларов. НБУ остается крупнейшим источником финансирования государственного бюджета и все чаще беспокоится по поводу пределов своих возможностей по предоставлению наличных на фоне госдолга.

"Мы надеемся, что сможем убедить всех партнеров в том, что Украина действительно нуждается в этих средствах, и до конца года мы получим макрофинансовую помощь", — говорится в заявлении министра финансов Украины Сергея Марченко.

Министрам финансов ЕС во вторник же удалось договориться лишь о кредите в 1 млрд евро для Украины как о первом транше большего пакета макрофинансовой помощи. Большая часть пакета помощи, который в принципе одобрили лидеры ЕС в мае, была заблокирована на несколько недель из-за разногласий между Еврокомиссией и Германией по поводу того, какая структура должна быть у финансирования, пишет издание.

Так, сначала Германия пыталась убедить Еврокомиссию предоставить гранты, а не кредиты, чтобы облегчить долговое бремя Украины. Затем Берлин торговался с исполнительными властями ЕС относительно условий кредитов, отмечает издание.

По словам источников, знакомых с ходом дискуссий, тупиковая ситуация вряд ли будет решена до того, как Брюссель уйдет на летние каникулы в конце июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС планируют предоставить Украине вторым траншем остальное из 9-миллиардного макрофина

Кроме того, кредит в размере 1,5 млрд евро, предоставленный Европейским инвестиционным банком Киеву, также остается заблокированным, поскольку Еврокомиссия требует большего объема гарантий по сравнению со стандартными операциями банка. Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет покрыть ущерб в случае дефолта Украины.

Экономические "облака" над Европой могут усложнить дебаты в ближайшие месяцы. Расходы на энергетический переход, меры по смягчению роста цен, потребности в военных расходах и поддержка Украины — все это конкурирует за ресурсы из истощенных национальных финансовых буферов, предупредил один из дипломатов ЕС.

Тем временем в Еврокомиссии предупреждает о риске экономической усталости среди европейцев.

Ситуация может стать еще хуже, если россия перекроет газовые краны в Европу. "Этот риск стал больше, чем просто гипотетический сценарий, к которому нам нужно подготовиться", - сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Кроме того, Европейская комиссия также обязалась в мае профинансировать большую часть восстановления страны, которая, по оценкам правительства Украины, может стоить 750 миллиардов долларов. Это может оказаться еще более острой для ЕС дискуссией, поскольку нет соглашения о том, как собрать средства. Предложение Еврокомиссии испугало некоторые государства-члены, которые опасаются огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией, говорят люди, знакомые с обсуждением.

Влияние экономических последствий войны оказывает давление на правительства ЕС, на фоне того, как они начинают беспокоиться о риске ослабления общественной поддержки Киева в ближайшие месяцы в своих странах, особенно если энергоносители станут более дефицитными и подорожают, отмечает издание.

Дополнение

Кредитное подразделение ЕС собирается привлечь 100 млрд евро на восстановление Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы