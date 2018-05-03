ЕС стремится добиться от США отказа от пошлины на металлы

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне назвала эти ограничительные меры неоправданными. Глава немецкого правительства подчеркнула, что ЕС должен выработать общую позицию по этим мероприятиям, чему способствует отсрочка введения пошлин США еще на месяц.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер ранее, говоря о том, будет ли Германии легче найти общую позицию с Францией, или сформулировать предложение для США, заявил, что это все "одинаково сложно".

Как отмечается, приоритет ориентированной на экспорт экономики Германии - достичь соглашения о снижении тарифов в отношении широкого спектра продукции. США для Германии - второй по значимости рынок экспорта после стран ЕС.

Франция, в свою очередь, поддерживает Вашингтон в том, что на рынке стали и алюминия есть избыточное предложение. Париж готов обсуждать это с США, но только если ЕС будет на постоянной основе исключен из списка тех, для кого повысят таможенные тарифы.

Переговоры европейских министров экономики и торговли по поводу пошлин США будут продолжаться, чтобы дать еврокомиссару по торговле Сесилии Мальмстрем мандат на переговоры с Вашингтоном, заверила Меркель.

В рамках анонсированной протекционистской политики президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентные ввозные пошлины на алюминий. Новые пошлины временно не распространяются на Канаду и Мексику, которые вместе с США являются участниками Североамериканского соглашения о свободной торговле. Исключение на время было сделано и для ЕС, срок освобождения от пошлин для которого недавно сдвинулся на начало июня. Такие шаги Вашингтона вызвали опасения вспышки торговой войны. ЕС заявлял о готовности принять ответные меры.