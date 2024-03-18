ЕС одобрил новые санкции из-за смерти навального: что известно

Евросоюз одобрил новые санкции в связи со смертью алексея навального. Об этом главы МИД стран ЕС договорились сегодня на встрече в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Bild.

"Мы установили необходимость применения санкций к 30 физическим лицам и двум организациям, связанным со смертью Навального", - сказал глава МИД Португалии Жоау Гомеш Кравинью.

Детали

По данным СМИ, санкции затронут представителей судебной системы рф. Им запретят въезжать в ЕС и вести бизнес с европейцами. Их счета и другие активы будут заморожены. Конкретные имена тех, кто попадет под санкции, будут опубликованы в официальном журнале ЕС в ближайшие дни. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также одобрил переименование инструмента санкций ЕС за нарушение прав человека в честь навального.