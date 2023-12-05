ЕС и словацкая оппозиция обеспокоены реформами, которые обещаны новым правительством Фицо: существует "угроза верховенству права"

Европейская комиссия проинформирована о планах правительства нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо провести реформу, которая имеет целью ликвидировать Специальную прокуратуру - соответствующий шаг, по словам оппозиции, представляет "прямую угрозу" для верховенства права в стране. Европейской прокуратура обещает тщательно проанализировать возможные законодательные изменения в Словакии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Реформа наказаний за коррупцию и имущественные преступления была одним из ключевых обещаний партии Smer-SD, на котором акцентировали представители политической силы перед парламентскими выборами. выборами. Но после победы на парламентских выборах, сформированное Правительство Фицо планирует ликвидировать Специальную прокуратуру, которая осуществляет надзор за громкими коррупционными делами предыдущих времен и имеющими отношение к "Smer". Об этом в частности сообщило издание Denník N, в руки которого попала утечка рабочего проекта предложения.

Комментируя планы правительства, оппозиция предупредила, что они представляют собой "жестокую атаку" на верховенство права.

Если они одобрят проект поправки, который я видел, это будет означать прямую угрозу верховенству права в Словакии - сказала Луция Плавакова, вице-президент Прогрессивной Словакии.

Европейская прокуратура (EPPO) выразила EURACTIV Словакии свою обеспокоенность этими планами, указывая, что существует угроза, что анонсированные реформы могут угрожать защите европейских фондов.

Основываясь на предыдущем анализе, мы боимся, что некоторые из предложенных поправок в Уголовный кодекс Словакии больше не смогут гарантировать, что преступления против бюджета ЕС будут наказываться в Словакии эффективными, соответствующими и сдерживающими уголовными санкциями - сказала Тине Холлевут, пресс-секретарь Европейской прокуратуры.

В настоящее время в Минюсте Словакии заявляют, что есть несколько альтернатив будущим реформам, и предложение опубликуют только после достижения консенсуса.

В проекте, который был обнародован, Кабмин представляет свое видение реформы, изменив не только Специальную прокуратуру, но и Специализированный уголовный суд. Оба учреждения занимаются самыми серьезными преступлениями, включая коррупцию на высоком уровне и серьезные акты насилия.

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Отдельно указывается, что премьер-министр Роберт Фицо уже некоторое время атакует главу Специальной прокуратуры Даниэля Липшича, при котором офис курировал дело о коррупции против кандидата от Smer Душана Ковачика, которого приговорили к восьми годам заключения, а также дело против нынешнего депутата от Smer Тибора Гашпара.

Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы Даниэль Липшич покинул Офис специального прокурора, поскольку он является человеком, который не имеет там никаких дел - сказал Фицо, добавив о "законном пути".

Следует отметить, что до того как стать высшим специальным прокурором, Липшич был политическим оппонентом Фицо, занимая должности министра внутренних дел и министра юстиции.

При Липшиче офис курировал дело о коррупции против кандидата от Smer Душана Ковачика, которого приговорили к восьми годам заключения, а также дело против нынешнего депутата от Smer Тибора Гашпара.

Между тем, Офис Европейской прокуратуры предупредил, что "очень тщательно проанализирует возможные законодательные изменения в Словакии в контексте их потенциального влияния на работу ЕОКЗР".

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