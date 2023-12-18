Япония созывает совет нацбезопасности в связи с ракетным запуском КНДР

Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине

Посол США в Украине Оксана Маркарова сообщила, что американский бюджет почти исчерпал средства на поддержку Украины, и на новое вооружение осталось лишь 1 миллиард долларов. Киев продолжает искать дальнейшей помощи от Конгресса.