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Япония созывает совет нацбезопасности в связи с ракетным запуском КНДР

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 01:30  •  11129 просмотра

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Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил обеспечить безопасность населения

Япония созовет совет национальной безопасности в связи с ракетным запуском КНДР. Об этом заявил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, передает УНН.

Я поручил (правительству - ред.) предоставлять информацию населению и обеспечить безопасность. На данный момент сведений об ущербе не поступало. После получения деталей и подтверждения ситуации будет проведено заседание совета национальной безопасности

сказал Зеленский

По оценкам Минобороны Японии, запущенная КНДР баллистическая ракета упадет в 09:37 по местному времени за пределами исключительной экономической зоны Японии более чем в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья Хоккайдо.

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