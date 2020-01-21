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Япония начала подготовку к внедрению связи 6G

Киев • УНН

 • 20896 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Правительство Японии приняло решение начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое планируется ориентировочно на 2030 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NHK.

Япония начала подготовку к внедрению связи 6G

С этой целью создается совет экспертов в составе технических специалистов, представителей частного бизнеса и соответствующих ведомств, призванных к лету разработать комплексную стратегию перехода на новый формат.

Массовое внедрение систем связи пятого поколения (5G) произойдет в Японии нынешней весной. В их использовании страна отстала от США и Южной Кореи, где использование 5G уже началось.

Теперь правительство Японии в сотрудничестве с бизнесом хотело бы наверстать упущенное и захватить лидерство в переходе на еще более скоростные и защищенные системы шестого поколения. Их, в частности, предполагается широко использовать в беспилотных транспортных средствах.

6G - шестое поколение мобильной связи, внедрение которого ожидается в 2026-2030 годах.

Среди требований к сетям 6G специалисты указывают скорость передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с, при этом для управления сетями будут использовать системы искусственного интеллекта.

Напомним, Китай приступил к разработке 6G через месяц после запуска мобильной сети пятого поколения.

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