Как обезопасить себя, если вы поняли, что обнаружили мину или взрывоопасные остатки войны: алгоритмы и правила поведения

Поэтому многие территории еще долгое время могут оставаться опасными для жизни.

Чтобы уберечь себя и близких от травмирования, возникает необходимость овладевать новыми правилами поведения, приобретать знания и навыки. И Данский совет по делам беженцев дает жизненно полезные советы и алгоритмы действий.

Как действовать, если вы в опасности от ВОВ?

Для каждого случая есть отдельный алгоритм действий, который поможет сохранить жизнь. Итак, рассмотрим разные ситуации.

Как действовать если вы поняли, что обнаружили боеприпас?

Нужно придерживаться следующего алгоритма:

Остановитесь. Не нужно подходить, рассматривать, действительно ли это боеприпас и в каком он состоянии.

Успокойтесь. В состоянии паники или замешательства вы не можете поступать благоразумно. А для принятия правильного решения нужна “холодная голова”.

Осмотритесь внимательно вокруг себя и убедитесь, что рядом нет других осколков, обломков или частей боеприпаса или других ВОВ.

Развернитесь на 180 градусов и вернитесь тем путем, по которому пришли.

Отойдите от опасного предмета на расстояние не менее 300 метров.

Почему именно 300 метров. Именно при таком расстоянии меньше вероятность, что вас может задеть обломками или осколками боеприпаса.

300 метров – это ориентировочно 8-10 минут пешком в спокойном темпе или 400-450 шагов.

Детям можно привести пример, что это расстояние примерно равно размеру трех школьных футбольных полей.

6. Позвоните с безопасного расстояния в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по номеру «101» и сообщите о своей опасной находке.

Звонить рядом с боеприпасом ни в коем случае нельзя, потому что он может взорваться. Также, не пытайтесь обозначить территорию рядом с боеприпасом, это тоже опасно.

Как поступить, если вы поняли, что оказались на заминированной территории?

Как вы можете понять, что оказались на заминированной территории. Самое очевидное – вы оказались вне предупредительных знаков. Или заметили растяжку или непосредственно мину.

Важно: мины никогда не устанавливаются в одиночку. Если есть одна, будет другая, третья, отсюда и название: минное поле.

Алгоритм действий:

Остановитесь.

Оставайтесь на месте.

Успокойтесь.

Посмотрите вокруг.

Позовите на помощь голосом.

Позвоните по номеру 101 (ГСЧС)

Запомните: безопасного выхода с заминированной территории не существует. Будет лучше, если вы туда не попадете. Поэтому, когда находитесь на неизвестной местности, обращайте внимание на признаки опасных территорий.

Что делать, если вы обнаружили пострадавшего на заминированной территории?

Конечно, первой мыслью будет оказать помощь, но этого делать нельзя. Для того чтобы вы могли помочь, вы должны оставаться в безопасности и ни в коем случае не заходить на заминированную территорию.

Алгоритм действий:

Остановитесь. Убедитесь, что вы сами находитесь в безопасности.

Успокойтесь.

Не заходите на заминированную территорию

Позвоните по номерам 101 в ГСЧС и 103 в скорую помощь.

Почему именно такая последовательность. Врачи не смогут оказать помощь на заминированной территории, потому что они также могут быть травмированы. Следовательно, специалисты ГСЧС должны эвакуировать человека на безопасную территорию и только потом врачи могут оказать необходимую медицинскую помощь.

5. Поддерживайте пострадавшего. Говорите с ним, успокаивайте. Говорите, что помощь уже идет к нему, что вы будете рядом с ним.

Нельзя бросать ничего пострадавшему человеку. Не пытайтесь как-то вытащить его с опасной территории или остановить кровотечение.

Типовые локации, где могут быть взрывоопасные предметы



места, где стояли, базировались военные;



покинутые или действующие блокпосты;



места, где велись или сейчас ведутся боевые действия;



склады с военным оборудованием, боеприпасами;



покинутая военная техника;



участки, где продолжаются работы по очистке территорий от мин и ВОВ;



разрушенные объекты гражданской или военной инфраструктуры;



объекты инфраструктуры такие как: тепло-, электростанции, мосты, заводы и т.п.;



водные, лесные, степные и другие биоресурсы: русла рек, водоемы, акватория моря, территория береговой полосы.



При путешествии также обращайте внимание на признаки опасных территорий. Среди них можно выделить 4 основных:

официальные предупредительные знаки; – квадратной или треугольной формы, на красном фоне содержится изображение черепа с костями и надпись “Осторожно мины” или “Опасны мины". Такие знаки устанавливают специалисты ГСЧС, военные, представители международных и национальных организаций, осуществляющих гуманитарную противоминную деятельность.

неофициальные предупредительные знаки; устанавливают обычные люди, желающие предупредить других об опасности: табличка с надписью, даже слово “Мины” на заборе, дороге или стене.

доказательства и последствия использования мин и ВОВ: разворошенный грунт, части обломков или осколков боеприпасов; неразорвавшиеся боеприпасы или оставленные боеприпасы и т.п.;

поведенческие доказательства. Высокая трава, высокие густые заросли, необработанные сельскохозяйственные угодья, заброшенные дороги или неиспользуемые пути.

Где искать нужную информацию.

На онлайн или офлайн сессиях проводимых специалистами Данского совета по делам беженцев (DRC). DRC — одна из крупнейших и опытных международных неправительственных организаций, реагирующих на многочисленные кризисы во всем мире. Работая в Украине с 2014 года и имея почти 300 сотрудников, DRC сейчас расширяет свою деятельность, чтобы оказывать жизненно необходимую помощь и реагировать на чрезвычайную ситуацию, с которой столкнулись многие пострадавшие от войны люди в Украине.

Именно поэтому специалисты DRC информируют население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны (ИНРМ), проводят занятия для детей, подростков и взрослых.

Занятия проводятся в виде, дискуссии, сопровождаются активностями с использованием видеоматериалов для взрослых и игр для детей. Продолжительность сессий от 40 минут для детей и до часа-полтора для взрослых. Важно, что на сессиях используются материалы, не травматические, чтобы участники сессии имели возможность делиться своими знаниями с детьми, близкими, друзьями.

DRC предлагает следующие форматы для обучения:



контактные сессии, то есть живое общение;



онлайн-сессии для слушателей



Удобную дату и время сессии можно забронировать здесь

Занятия проводятся благодаря финансовой поддержке Европейского Союза.