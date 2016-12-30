Й.Столтенберг: НАТО пытается поддерживать диалог с РФ

"От России нет непосредственной угрозы для партнеров по Альянсу. Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации", - сказал он в интервью dpa.

"Я придерживаюсь мнения, что важно говорить с россиянами. Так же считает и немецкая сторона. Нет противоречия между запугиванием, защитой и диалогом. Разумеется, чтобы быть в состоянии общаться с Россией, мы должны говорить на одном языке", продолжил он.

По его словам, "во времена, которые отличает множество конфликтов, диалог становится важным".

Отвечая на вопрос, кто будет, по его мнению, представлять более существенную опасность для НАТО в 2017 году - РФ или группировка "Исламское государство", Й.Столтенберг высказал мнение, что "нет смысла сравнивать Россию с " Исламским государством ".

"Исламское государство" - это совсем другое. Оно несет ответственность за многочисленные теракты в столицах государств НАТО ", - напомнил генсек альянса." Наша цель - разбить "Исламское государство", уничтожить группировку ", - добавил он.

При этом Генсек НАТО отметил, что неспособность Совета Безопасности ООН прийти к единому решению по Сирии ослабляет международное сообщество. "В случае с Сирией мы, к сожалению, видим, что работа ООН блокирована, видим, как Совбезу ООН не удается прийти к единому мнению. Это ослабляет дееспособность всего международного сообщества", - сказал он.

Й.Столтенберг отметил, что Альянс не считает возможным военное вмешательство в ситуацию в Сирии. "Мы должны рассмотреть аргументы, которые говорят в пользу применения военной силы и против. В этом случае партнеры по альянсу пришли к выводу, что противоположные аргументы (против военного вмешательства) имеют больший вес", - подчеркнул Й.Столтенберг.

"Применение военной силы без ясного мандата ООН могло бы лишь усугубить конфликт в Сирии и привести к большему региональному конфликту", - считает генсек альянса. "Главная задача НАТО - защищать партнеров и территорию Альянса. НАТО не является мировым полицейским", - заверил он.

Коснувшись вопроса избрания Дональда Трампа президентом США, Й.Столтенберг сообщил, что во время телефонного разговора будущий глава Белого дома заверил его, что осознает свои обязательства перед НАТО. "Тот факт, что ведущие американские политики готовы рассмотреть пути продолжения нашего диалога с Россией, полностью соответствует линии НАТО", - подчеркнул генсек, отвечая на вопрос, не опасается ли он, что Вашингтон будет проводить курс на сближение с Москвой.