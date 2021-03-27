WSJ назвал возможную дату освобождения Суэцкого канала

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given на этой неделе сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. По состоянию на пятницу, 26 марта, движение каналом до сих пор было заблокировано.

Суэцкий канал является главным маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США — ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Назад по каналу идут мазут и нефть (нефтепродукт, который используется для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).

Ever Given длиной с четыре футбольных поля (400 метров) — это один из крупнейших грузовых океанских транспортов в мире.

200 тыс. тонное судно может перевозить 20 тыс. контейнеров за раз.