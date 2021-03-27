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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52494 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73245 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110183 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145720 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196000 просмотра

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3 марта, 04:20 • 193633 просмотра

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2 марта, 18:35 • 279955 просмотра

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Актуальное
WSJ назвал возможную дату освобождения Суэцкого канала

WSJ назвал возможную дату освобождения Суэцкого канала

Киев  •  УНН

 • 18480 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Контейнеровоз Ever Given, что застрял в Суэцком канале с 23 марта, могут снять с мели в течение субботы. Об этом сообщили источники WSJ, передает УНН.

Цитата

“Мы можем сдвинуть его с мертвой точки раньше, чем предполагалось”, — сказал собеседник, участвующий в работах по освобождению судна. Он отметил, что новые попытки выкопать нос корабля с берега, куда он врезался, “идут хорошо”.

Таким образом, вскоре канал могут освободить для движения.

Детали

Как пишет издание, команда спасателей расчищает песок и грязь вокруг носовой части Ever Given, чтобы попытаться освободить судно во время прилива.

Ситуация в Суэцком канале

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given на этой неделе сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. По состоянию на пятницу, 26 марта, движение каналом до сих пор было заблокировано.

Суэцкий канал является главным маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США — ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Назад по каналу идут мазут и нефть (нефтепродукт, который используется для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).

Ever Given длиной с четыре футбольных поля (400 метров) — это один из крупнейших грузовых океанских транспортов в мире.

200 тыс. тонное судно может перевозить 20 тыс. контейнеров за раз.

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