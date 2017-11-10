WOG морем импортирует в Украину арктическое топливо из Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Компания WOG ожидает первую морскую поставку высококачественного финского арктического дизельного топлива объемом 30 тыс. тонн. Ресурс прибудет в Южный порт в конце ноября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
Производитель топлива - финская компания "Neste". Арктика была отгружена 6 ноября в порту Порвоо (Финляндия).
"Перед трейдерами в условиях значительной импортозависимости нашей страны всегда стоит задача диверсификации поставок. Наши новые партнеры - это компания "Neste" - производитель высококачественного арктического дизеля, температура фильтруемости которого достигает минус 40 градусов, а температура помутнения - минус 20-ти", - сообщили в компании.
Напомним, как сообщал УНН, WOG предложил Минобороны самую выгодную цену на арктический дизель.