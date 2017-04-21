Взять на поруки Н.Мартыненко согласились 15 нардепов и 4 министра

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38772 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101854 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155456 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116054 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116269 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112418 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104181 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107041 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103543 просмотра

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Соломенский районный суд Киева написали заявления о взятии на поруки бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко 15 народных депутатов и 4 действующих министры. Об этом сообщил в суде адвокат Петр Бойко, передает корреспондент УНН.

“Мы считаем, если суд придет к выводу, что нельзя обойтись в этом деле без меры пресечения, то у нас есть обращение к вам 15 народных депутатов, они присутствуют здесь, которые берут на себя личное обязательство и поручаются за Николая Владимировича”, — сказал адвокат.

Кроме этого, отметил П.Бойко, написали заявления о взятии на поруки их подзащитного также 4 действующих министры.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо, заместителя главы “Нафтогаза” Сергея Перелома, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( “Создание преступной организации”), ч. 5 ст. 191 ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, государственное предприятие “ВостГОК” заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах было нанесен ущерб в размере 17280000 долл . США .

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