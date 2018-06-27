Вятрович: парламенту Польши должно хватить ума исправить ошибки по украинскому национализму
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Украина должна продолжать прилагать усилия для того, чтобы парламентарии Польши исправили абсурдные ошибки в законе об Институте национальной памяти Польши, где предусмотрено реальное заключение за отрицание "преступлений украинских националистов". Об этом рассказал УНН председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, комментируя изменения в закон об Институте нацпамяти Польши, поддержанные польским сеймом.
"Хорошо, что польские парламентарии продемонстрировали способность видеть свои ошибки, признавать свои ошибки и даже исправлять эти ошибки. Ожидаем, что этого проявленного ума и решительности хватит и на то, чтобы исправить другие абсурдные положения закона об Институте национальной памяти (Польши - ред.), касающиеся украинского национализма. Я убежден, что Украина должна продолжить прилагать усилия в этом направлении для того, чтобы эти изменения таки были приняты", - подчеркнул он.
Вятрович убежден, что закон об Институте национальной памяти в нынешней редакции, особенно в той части, которая касается статей об украинском национализме, делает невозможными дискуссии между украинскими и польскими историками на польской территории.
"(Закон - ред.) останавливает фактически эту дискуссию. Более того, предполагает какие-то уголовные санкции, включая три года заключения за отрицание того, что закон называет преступлением украинских националистов", - резюмировал глава Института.
Напомним, 27 июня сейм Польши принял изменения в закон об Институте национальной памяти страны. Согласно решению польских депутатов, отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона.
При этом издание Dzieje отмечает, что ранее сейм Польши отклонил все изменения, предложенные оппозицией, в том числе представителей партии "Гражданская платформа", которая хотела отменить положения закона об ИНП относительно "преступлений украинских националистов".
Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, вступившие в силу 1 марта, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также Украине.