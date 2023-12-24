Вучич - это путин: с такими лозунгами сербская оппозиция вышла на улицы Белграда. Полиция применила слезоточивый газ
Киев • УНН
Тысячи людей протестовали в Белграде, требуя отмены выборов, которые были признаны фальсифицированными; полиция применила слезоточивый газ на фоне напряженности.
Тысячи людей собрались в центре Белграда на антиправительственную акцию протеста в воскресенье, требуя отмены состоявшихся парламентских выборов неделю назад. Участники акции протеста пытались попасть в мэрию Белграда. Полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщают западные и местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Протестующие, которые пришли под стены мэрии Белграда кричали "Откройте дверь" и "Воры". Также забросали здание яйцами. Некоторые скандировали: "Вучич - это Путин", сравнивая сербского президента с российским лидером России.
Правоохранители, которые находились в помещении применили против участников акции протеста слезоточивый газ.
Контекст
На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в минувшее воскресенье Сербская прогрессивная партия президента Александера Вучича набрала почти 47% голосов.
Однако, оппозиционные партии обвиняют власть в массовых фальсификациях.
Вучич - это путин: с такими лозунгами сербская оппозиция вышла на улицы Белграда. Полиция применила слезоточивый газ
Тысячи людей протестовали в Белграде, требуя отмены выборов, которые были признаны фальсифицированными; полиция применила слезоточивый газ на фоне напряженности.
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