ВСУ подтвердили удар по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазам в оккупированном Луганске 3 декабря, на видео зафиксированы взрывы и попытки обороны от беспилотника.
За прошедшие сутки, 3 декабря, Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефте-смазочным складам во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.
Детали
Вчера 3 декабря 2023 Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска
Также в ВСУ обнародовали видео, на котором зафиксированы взрывы и попытки оккупантов сбить БпЛА из стрелкового оружия.
Ранее УНН сообщал о атаке беспилотников на нефтебазу россиян в оккупированном Луганске.
Напомним
Украинские военные уничтожили два российских квадроцикла Desertcross китайского производства в Херсонской области с помощью гранат, сброшенных с беспилотника возле села Крынки.
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ВСУ подтвердили удар по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске
Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазам в оккупированном Луганске 3 декабря, на видео зафиксированы взрывы и попытки обороны от беспилотника.
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