ВСУ подтвердили удар по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске

За прошедшие сутки, 3 декабря, Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефте-смазочным складам во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.

Детали

Вчера 3 декабря 2023 Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска - говорится в сообщении

Также в ВСУ обнародовали видео, на котором зафиксированы взрывы и попытки оккупантов сбить БпЛА из стрелкового оружия.



Ранее УНН сообщал о атаке беспилотников на нефтебазу россиян в оккупированном Луганске.

Напомним

Украинские военные уничтожили два российских квадроцикла Desertcross китайского производства в Херсонской области с помощью гранат, сброшенных с беспилотника возле села Крынки.

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