ВСУ и Минстратегпром запускают проект "Железный полигон"

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Украина запускает проект "Железный полигон", призванный упростить испытания и оценку нового вооружения для ускорения его разработки и поставки в армию.
Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль
Байден и Нетаньяху разговаривали по телефону после нападения Ирана на Израиль, причем Байден прервал свою поездку на выходные, чтобы встретиться с советниками по национальной безопасности.
Атака Ирана на Израиль: 31 человек обратился за медпомощью
Иран напал на Израиль, в результате чего 31 человек обратился за медицинской помощью, в основном из-за стресса и незначительных травм, в то время как израильская армия сообщила об одном раненом во время иранской атаки.
Испания и Португалия призывают к деэскалации в войне Ирана и Израиля
Испания и Португалия осудили нападение Ирана на Израиль и призвали к деэскалации, чтобы избежать дальнейшего насилия в регионе.
"Мир не может позволить себе еще одну войну": генсек ООН осудил атаку Ирана
Генеральный секретарь ООН решительно осуждает нападение Ирана на Израиль с применением более 200 беспилотников и ракет, призывает к немедленному прекращению боевых действий и максимальной сдержанности, подчеркивая, что мир не может позволить себе новую войну.
Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном - СМИ
Израильские системы противовоздушной обороны перехватили 99% баллистических ракет и беспилотников, запущенных Ираном во время атаки, которая, по утверждению Ирана, была успешной и уничтожила израильские военные объекты.
FT: Россия готовит широкомасштабную атаку в конце весны или летом
Россия может начать широкомасштабное наступление в конце весны или летом с целью захвата большей территории в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях, а также потенциального штурма Харькова, по словам украинских и западных чиновников.
118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины
Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 118 взрывов из артиллерии, минометов, мин и беспилотников 13 апреля.
Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность
Израиль запрещает массовые митинги и приостанавливает образовательные мероприятия на фоне нападения Ирана в ответ на израильский удар по комплексу иранского посольства в Дамаске.
В Иерусалиме раздаются взрывы
Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля, вызвав сирены воздушной тревоги по всей стране, в то время как Израиль сбил более 100 беспилотников в ответ на предыдущий израильский удар, в результате которого погибли иранские военнослужащие.