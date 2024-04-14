ВСУ и Минстратегпром запускают проект "Железный полигон"

В Украине запустят проект "Железный полигон" - новую, упрощенную систему оценки и испытания новых образцов оружия. Это должно ускорить разработку оружия и его поставки войску, рассказал "Суспільному" заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Лебеденко, передает УНН.

Детали

По его словам, проект запускают в сотрудничестве ВСУ и Министерство стратегической промышленности. Основная цель проекта заключается в том, чтобы поддержать украинских разработчиков оружия, которых на самом деле очень много.

Мы хотим создать этот полигон, который позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его методологией всех испытаний, обеспечить площадкой и соответствующими средствами для оценки характеристик тех или иных средств, оказать помощь в оформлении документов объяснил Лебеденко.

Как отметил полковник, старая система является более сложной, требует больше процедур, а доступ производителей к испытательным полигонам затруднен.

Проект "Железный полигон" будет сосредоточен на трех направлениях - роботизированные системы, беспилотники и системы РЭБ. Заработать проект должен уже через месяц.

Любой производитель на любой стадии производства его образца имеет возможность обратиться в ВСУ и получить время и дату, когда он сможет прибыть [на полигон] со своим образцом объясняет Лебеденко.

ВСУ ударили по пункту управления россиян в оккупированном Луганске