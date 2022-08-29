Поступление-2022: в э-кабинетах появились рекомендации для зачисления на бюджет

Детали

Более 67 тысяч человек получили рекомендации для поступления на бюджет на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления), в том числе по квоте-2.

Распределение мест произошло по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место по одному заявлению.

Для зачисления на бюджет поступающие должны до 18:00 2 сентября подать документы в университеты. Само зачисление состоится 5 сентября, сообщает Шкарлет.

Если поступающий не получил соответствующую рекомендацию, его заявления автоматически принимают участие в конкурсе на контракт.

Не позднее 19 сентября будет осуществляться перевод на вакантные места с бюджетной формой обучения тех поступающих, которые были зачислены на контракт на основе полного общего среднего образования.

Напомним

12 августа стартовала регистрация на специальную сессию мультитестирования.