Поступление-2022: в э-кабинетах появились рекомендации для зачисления на бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня в электронных кабинетах поступающих появились рекомендации для зачисления на бюджет в высшее учебное заведение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.
Детали
Более 67 тысяч человек получили рекомендации для поступления на бюджет на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления), в том числе по квоте-2.
Распределение мест произошло по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место по одному заявлению.
Для зачисления на бюджет поступающие должны до 18:00 2 сентября подать документы в университеты. Само зачисление состоится 5 сентября, сообщает Шкарлет.
Если поступающий не получил соответствующую рекомендацию, его заявления автоматически принимают участие в конкурсе на контракт.
Не позднее 19 сентября будет осуществляться перевод на вакантные места с бюджетной формой обучения тех поступающих, которые были зачислены на контракт на основе полного общего среднего образования.
Напомним
12 августа стартовала регистрация на специальную сессию мультитестирования.