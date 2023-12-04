Встреча Лукашенко и главы КНР Си Цзиньпина длилась втрое дольше запланированного времени: детали

Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин встретился с самопровозглашенными президентом Беларуси александром лукашенко - их встреча длилась более трех часов, разговор касался вопросов стратегического взаимодействия и партнерства; по завершении встречи, лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Белсат".

Детали

В Пекине в понедельник состоялась двусторонняя встреча у Си Цзиньпина с самопровозглашённым президентом Беларуси, - согласно информации Белсат, она длилась втрое дольше запланированного периода времени. Как указывается, глава Беларуси подтвердил, что страна была, есть и будет надежным партнером для Китая; председатель КНР заявил о готовности и дальше укреплять стратегическое взаимодействие с РБ.

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По завершении переговоров Си Цзиньпин и лукашенко обменялись подарками: белорусский президент передал лидеру Китая изделия, символизирующие белорусско-китайскую дружбу, в частности художественно-декоративное панно, скульптуру, а также набор шоколадных конфет и корзину белорусских продуктов; лидер Китая вручил главе республики Беларусь шелковую картину с китайскими горными пейзажами. Затем представители государств продолжили общение за рабочим обедом.

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