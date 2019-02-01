Установлена личность заказчика покушения на офицера полиции в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Установлена личность заказчика нападения на офицера уголовного розыска в Харькове 16 января и в собрана доказательная база для объявления ему подозрения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник криминального полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства, которого установлено, о подозрении", - отметил Аброськин.
По его словам, есть информация, что заказчик находится за границей.
Как сообщал УНН, раненный в Харькове полицейский пришел в себя.
Напомним, 16 января 2019 года в Харькове двое неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Как сообщал УНН, офицер Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, получивший ранения 16 января в Харькове находился в тяжелом состоянии.
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