Встановлено особу замовника замаху на офіцера поліції в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Встановлено особу замовника нападу на офіцера карного розшуку у Харкові 16 січня та зібрано доказову базу для оголошення йому підозри. Про повідомив перший заступник голови Нацполіції України - начальник криминальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"На сьогодні зібрана достатня доказова база для повідомлення замовнику убивства, якого встановлено, про підозру", - зазначив Аброськін.
За його словами, є інформація, що замовник перебуває за кордоном.
Як повідомляв УНН, поранений у Харкові поліцейський прийшов до тями.
Нагадаємо, 16 січня 2019 року в Харкові двоє невідомих в масках скоїли збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України.
Як повідомляв УНН, офіцер Департаменту карного розшуку Національної поліції України, який отримав поранення 16 січня в Харкові знаходився в тяжкому стані.
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