Всемирный день театра, Международный день виски, День Виагры. Что еще можно отметить 27 марта

Сегодня, 27 марта, все поклонники театрального искусства могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня театра, пишет УНН.

Событие было основано по инициативе Международного института театра и известного французского театрального деятеля Жана Кокто в 1961 году.

Дата празднования выбрана в честь того, что, якобы, именно 27 марта в Древнем Риме состоялось первое театральное представление. Хотя, историками этот факт не доказан.

К тому же, не стоит забывать, что театральное искусство появилось еще в Древней Греции, где костюмированные представления устраивали в честь чествования бога Диониса. Со временем, пройдя большой путь развития, театр отделился от религиозно-народной направленности в самостоятельную разновидность искусства.

Театральное искусство Украины берет начало с глубокой древности, когда оно проявлялось в народных играх, танцах, песнях и обрядах

В VХII-ХѴІІІ веке широкий размах приобрели вертепы: странствующие театры марионеток, которые исполняли рождественские драмы и социально-бытовые интермедии.

Первый стационарный театр на территории современной Украины был открыт во Львове в бывшем костеле францисканцев в 1795 году.

Миллионы мужчин и даже женщин сегодня могут присоединиться к празднованию Дня Виагры. Именно 27 марта 1998 года Управлением по контролю за продуктами и лекарствами одобрило этот препарат, который произвел революцию в лечении эректильной дисфункции.

В начале 90-х годов году британские ученые Питер Данн и Альберт Вуд по заказу фармацевтического гиганта Pfizer разрабатывали лекарство от высокого кровяного давления и стенокардии.

Однако первые испытания выявили неожиданный побочный эффект: усиление эрекции у мужчин-добровольцев.

В Pfizer почувствовали, что этот побочный эффект может принести невероятные прибыли, а потому сместили фокус в испытаниях и дальнейшей разработке препарата.

После выхода на рынок Виагра стала самым популярным препаратом, годовой объем продаж которого превысил 1 миллиард долларов.

Виагра уже давно стала собственным названием, ведь, независимо от торговой марки, Виагрой люди довольно часто называют все подобные препараты для мужчин.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают врачи-нефрологи.

Нефрология - это область медицины, изучающая функции и болезни почек.

Первые шаги в становлении нефрологии как науки произошли еще в начале XIX века и были связаны с именем британского врача Ричарда Брайта. В отдельную клиническую специальность нефрология выделилась только в 60-е годы ХХ века.

Также сегодня можно отметить Международный день виски. Событие установлено в честь дня рождения британского журналиста и писателя Майкла Джеймса Джексона, который появился на свет 27 марта 1942 года, и написал немало статей и книг о виски.

Джексон также разработал концепцию дегустации виски и шкалу оценки его качества.

Виски - это крепкий алкогольный напиток, который получают из разных видов зерна (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень или гречка). Только односолодового виски насчитывается около 5 тысяч разновидностей. Самые популярные виски изготавливают шотландцы и ирландцы - из ячменного зерна. Напиток из кукурузы производят в США, из ржи - в Канаде. Виски хранят в закрытых бочках не менее трех лет.

Во время празднования Международного дня виски во многих уголках мира собираются средства на исследование болезни Паркинсона, которой страдал Джексон.

Еще один сегодняшний гастрономический праздник - День паэльи.

Паэлья является традиционным блюдом испанцев, которое готовят на большой сковородке. Основа блюда - это рис или, реже, макароны. Паэлья может быть как мясной, так и с разнообразными морепродуктами. Сердце блюда - соус, в который обязательно добавляют шафран и оливковое масло.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню свободы документов и Международному дню каракулей.

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Матроны, которая жила в Греции в III-IV веках.

Христианка Матрона была рабыней язычницы, жены местного военачальника. Она постоянно требовала от Матроны отречься от веры в господа. Как-то хозяйка узнала, что ее рабыня тайно пошла в церковь. За это она приказала сильно избить Матрону, три дня морила ее голодом, а потом убила. Тело Матроны тайно забрали христиане и похоронили.

Именины 27 марта празднуют Матрона, Александр, Иван.