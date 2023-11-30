"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни
Киев • УНН
В Черкасской области был открыт Центр ветеранов благодаря гранту в размере 100 тысяч гривен от благотворительной организации "МХП-Громаді", чтобы помочь демобилизованным военнослужащим, ветеранам и перемещенным лицам адаптироваться к гражданской жизни.
В Леськовской общине Черкасской области победители конкурса социальных инициатив "Время действовать, Украина!" открыли Veteran Hub для адаптации к гражданской жизни демобилизованных военнослужащих и ветеранов, и помощи внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает МХП-Урожай, передает УНН.
Детали
Проект имеет целью выявить потребности соответствующей категории населения на местах и создать все условия для социальной поддержки и помочь в реабилитации. На его реализацию община получила грант в сумме 100 тыс. грн. от благотворительного фонда "МХП-Громаді". Еще столько же на условиях софинансирования направили из местного бюджета.
Пространство обустроили на базе КЗ "Центр предоставления социальных услуг" Леськовского сельского совета в помещении старостата с. Худяки.
По словам директора Центра Зои Письменной, к ветеранскому хабу могут обращаться не только ветераны и их семьи, внутренне перемещенные лица, но и все нуждающиеся жители общины. Ведь в рамках реализации проекта для реабилитации маломобильных слоев населения были приобретены ходунки, трости, костыли.
Средства реабилитации жителям общины будут выдавать на безвозмездной основе. Также, на базе хаба обустроили пункт проката технических и других средств реабилитации.
"Хотелось бы, чтобы в ветеранском пространстве не было необходимости, чтобы война закончилась, а военные вернулись живые и здоровые. Но мы понимаем, что вопросы и проблемы, связанные с адаптацией военных, будут возникать. Общины уже сейчас должны работать над тем, чтобы создать пространства, которые станут настоящим местом помощи и поддержки, которые нужны ветеранам", - замечает представитель "МХП-Громаді" Николай Ефремцев.
Добавим
Конкурс "Время действовать, Украина!" длится четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.
"В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Немало предложений нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия", - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда "МХП-Громаді" Владимир Панченко.
Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия-комплексное развитие общин. география деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни
В Черкасской области был открыт Центр ветеранов благодаря гранту в размере 100 тысяч гривен от благотворительной организации "МХП-Громаді", чтобы помочь демобилизованным военнослужащим, ветеранам и перемещенным лицам адаптироваться к гражданской жизни.
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