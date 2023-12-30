Вражеским обстрелом были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в трех областях - Минэнерго
Вражеские обстрелы повредили линии электропередач и подстанции в Киевской, Днепропетровской и Херсонской областях; электроснабжение остается стабильным, дефицита нет.
россия обстреляла Степногорск в Запорожской области: погиб мужчина, который праздновал свой день рождения
Российские войска обстреляли Степногорск в Запорожской области, в результате чего погиб мужчина, который праздновал свой день рождения.
Атака на белгород: мчс рф сообщает о 10 погибших и 45 раненых
Обстрел белгорода: 10 погибших, 45 раненых.
Британская разведка: россия к 2025 году будет иметь более полумиллиона убитых и раненых с нынешними темпами потерь
Британская разведка прогнозирует более 500 000 российских потерь до 2025 года при нынешних темпах потерь в Украине. Среднедневные потери выросли почти на 300 человек в день.
Нарастили производство ОПК, сохранили макроэкономическую устойчивость и стали ближе на пути в ЕС - премьер подвел итоги года
Украина укрепила свою оборонную промышленность, сохранила экономическую стабильность и продвинулась на пути к интеграции в ЕС в 2023 году, сообщил премьер-министр Шмыгаль.
Атака на белгород: росСМИ сообщают о пяти погибших и 25 раненых
Пятеро погибших, 25 раненых в российском белгороде после обстрела.
В минобороны рф заявили о якобы уничтожении в Черном море безэкипажного катера Украины
россия утверждает, что якобы уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат вблизи Крыма после сообщения о взрыве в Севастополе.
В результате обстрела рф Антоновки на Херсонщине погиб мужчина
В результате российского обстрела Антоновки, Херсон, погиб мужчина на собственном дворе.
Атака на белгород: росСМИ сообщают о четырех погибших и 30 раненых
Обстрел белгорода привел к гибели 4 человек, 30 получили ранения. росСМИ призвали людей искать укрытие.
На Херсонщине усиливают безопасность, мужчин призывного возраста обязали носить при себе удостоверение личности
В Херсонской области усилены меры безопасности; мужчины призывного возраста должны иметь при себе удостоверение личности и предъявлять его по требованию.