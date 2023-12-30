Вражеским обстрелом были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в трех областях - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, вражеским обстрелом были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в Киевской, Днепропетровской, Херсонской областях. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. Энергосистема сбалансирована. В резерве есть 2 блока ТЭС и мощности ГАЭС. Графики отключений электроэнергии не применяются - говорится в сообщении.

Как отмечается, в аварийный ремонт в течение суток выходили два блока ТЭС. Один из них уже возвращен к работе. Также продолжаются плановые ремонты, необходимые для усиления устойчивости работы оборудования.

Последствия обстрелов

На одной из воздушных линий 330 кВ в Киевской области после вражеского обстрела были обнаружены оборванные и поврежденные провода. Линию вывели в аварийный ремонт.

На Днепропетровщине из-за вражеского обстрела отключалась воздушная линия 150 кВ, присоединенная к ТЭС, а также подстанция 150 кВ.

В Херсоне отключилась воздушная линия 35 кВ. Вследствие этого были нарушения в работе ТЭЦ. Также на Херсонщине в результате обстрела было повреждено оборудование подстанции 150 кВ.

Состояние сетей

Из-за ошибочных действий персонала на подстанции 330 кВ в Днепропетровской области отключилось оборудование. При этом обесточилась другая подстанция 150 кВ, к которой подключена местная промышленность, а также отключилась СЭС. Вскоре всех потребителей, а также СЭС подключили.

В Донецкой области произошло обесточивание воздушной линии 110 кВ, что привело к отключению трех подстанций 110 кВ, к которым присоединены бытовые потребители. Все потребители уже запитаны.

Импорт и экспорт

Импорт электроэнергии запланирован в объеме 13 859 МВт*ч. Экспорта не предусматривается.

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