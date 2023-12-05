Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех

В результате сегодняшнего обстрела российской войск медицинского учреждения в Херсоне ранения получили четверо людей - двое врачей, акушерка и работник одного из отделов. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

По последним данным, в результате попадания вражеского снаряда в учреждение здравоохранения в центре города Херсона ранения получили четыре человека - двое врачей 1954 и 1959 г.р., акушерка 1966 г.р. и работник одного из отделов 1956 г.р. - указал Мрочко в Telegram.

По его словам, всем раненым на месте оказали медицинскую помощь. Полученные ими травмы легкие и лечение не требует госпитализации.

Ранее

УНН сообщал, что российские войска обстреляли Херсон, попали в медицинское учреждение. Тогда было известно о двух раненых.

Дополнение

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате вражеского обстрела Херсона сегодня погибли два человека.