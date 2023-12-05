Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех
Киев • УНН
Российские войска обстреляли медицинский центр в Херсоне, ранив четырех человек, в том числе двух врачей и акушерку.
В результате сегодняшнего обстрела российской войск медицинского учреждения в Херсоне ранения получили четверо людей - двое врачей, акушерка и работник одного из отделов. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
По последним данным, в результате попадания вражеского снаряда в учреждение здравоохранения в центре города Херсона ранения получили четыре человека - двое врачей 1954 и 1959 г.р., акушерка 1966 г.р. и работник одного из отделов 1956 г.р.
По его словам, всем раненым на месте оказали медицинскую помощь. Полученные ими травмы легкие и лечение не требует госпитализации.
Ранее
УНН сообщал, что российские войска обстреляли Херсон, попали в медицинское учреждение. Тогда было известно о двух раненых.
Дополнение
Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате вражеского обстрела Херсона сегодня погибли два человека.
Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех
Российские войска обстреляли медицинский центр в Херсоне, ранив четырех человек, в том числе двух врачей и акушерку.
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