Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  165589 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  165828 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  189426 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  230937 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  257364 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  233238 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  196393 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  191409 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  177481 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231459 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203467 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  39451 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  34415 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  29939 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  49326 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vrazheskii-obstrel-medtsentra-v-khersone-kolichestvo-postradavshikh-uvelichilos-do-chetirekh

Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 11:36  •  18508 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли медицинский центр в Херсоне, ранив четырех человек, в том числе двух врачей и акушерку.

В результате сегодняшнего обстрела российской войск медицинского учреждения в Херсоне ранения получили четверо людей - двое врачей, акушерка и работник одного из отделов. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

По последним данным, в результате попадания вражеского снаряда в учреждение здравоохранения в центре города Херсона ранения получили четыре человека - двое врачей 1954 и 1959 г.р., акушерка 1966 г.р. и работник одного из отделов 1956 г.р.

- указал Мрочко в Telegram.

По его словам, всем раненым на месте оказали медицинскую помощь. Полученные ими травмы легкие и лечение не требует госпитализации.

Ранее

УНН сообщал, что российские войска обстреляли Херсон, попали в медицинское учреждение. Тогда было известно о двух раненых.

Дополнение

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате вражеского обстрела Херсона сегодня погибли два человека.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворожий обстріл медцентру в Херсоні: кількість постраждалих збільшилась до чотирьох
Enemy shelling of medical center in Kherson: number of casualties increased to four
Новости по теме

Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех

Российские войска обстреляли медицинский центр в Херсоне, ранив четырех человек, в том числе двух врачей и акушерку.

Война •   •  18508 просмотра
Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех

За сутки россияне 66 раз ударили по Сумской области: один человек ранен

За сутки российские войска 66 раз обстреляли Сумскую область, ранив одного мирного жителя. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  19815 просмотра
За сутки россияне 66 раз ударили по Сумской области: один человек ранен

Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации - Лубинец

Украина борется за репатриацию около 20 000 детей, похищенных pоссией. И только около 500 из них были успешно возвращены из-за нежелания россии, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Политика •   •  16002 просмотра
Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации - Лубинец

Politico: Мишель сократит визит в Китай на фоне требований Орбана по Украине перед саммитом ЕС

Шарль Мишель досрочно вернется из Китая на фоне угроз Виктора Орбана сорвать саммит ЕС, где должны быть посвящены Украине вопросы; Орбан выступает против консенсуса в ЕС относительно переговоров о вступлении Украины.

Политика •   •  16953 просмотра
Politico: Мишель сократит визит в Китай на фоне требований Орбана по Украине перед саммитом ЕС

Пакет гарантий безопасности ЕС для Украины включает девять приоритетов: чего они касаются

Пакет безопасности ЕС для Украины включает девять ключевых направлений, таких как помощь военной техникой, подготовка солдат, сотрудничество с оборонной промышленностью, противодействие киберугрозам и обмен разведданными. Консультации по этим обязательствам начались между официальными лицами ЕС и Украины.

Война •   •  20373 просмотра
Пакет гарантий безопасности ЕС для Украины включает девять приоритетов: чего они касаются

Под Ровно легковушка врезалась в маршрутку на встречной, есть пострадавший

В Ровенской области автомобиль Skoda Octavia, выехав на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом, в результате чего водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Оба водителя были трезвы во время инцидента.

Общество •   •  14112 просмотра
Под Ровно легковушка врезалась в маршрутку на встречной, есть пострадавший

Альтернатива катастрофическая: в ОП предостерегают от прекращения военной поддержки Украины

Михаил Подоляк предупреждает, что прекращение военной поддержки Украины может привести к "замороженному конфликту" в Европе с сохранением агрессивного режима России. Он отмечает катастрофические последствия такого сценария.

Политика •   •  17249 просмотра
Альтернатива катастрофическая: в ОП предостерегают от прекращения военной поддержки Украины

"Румыния была и будет с Украиной, пока она не победит рф" - премьер Чолаку

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время переговоров с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном подтвердил неизменную поддержку Румынией Украины в противостоянии с россией и отметил уязвимость Молдовы. США высоко оценили помощь Румынии Украине и подчеркнули их стратегическое партнерство.

Политика •   •  15179 просмотра
"Румыния была и будет с Украиной, пока она не победит рф" - премьер Чолаку

Под Авдеевкой враг пытается перерезать дорогу в Степовом и любой ценой захватить коксохим - Барабаш

Украинские войска отбили атаки противника под Авдеевкой, удержали контроль над Степовым и не допустили врага к коксохимическому заводу, несмотря на непрерывные штурмы. На всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, враг нацелен на логистические маршруты.

Война •   •  21028 просмотра
Под Авдеевкой враг пытается перерезать дорогу в Степовом и любой ценой захватить коксохим - Барабаш

FAVBET патронирует роту ударных БпЛА "ФАВОРИТ" под командованием Дениса Перча

FAVBET патронирует роту ударных БпЛА "ФАВОРИТ" под командованием Дениса Перча.

Общество •   •  15751 просмотра