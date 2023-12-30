Вражеский обстрел Харькова: известно о четырех раненых

В результате российского обстрела Харькова в субботу вечером, предварительно, четыре человека получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины.

По предварительным данным, в результате обстрелов в Харькове ранены 4 человека. На месте работают все профильные службы: медики, спасатели, правоохранители - сообщили в полиции Харьковщины в Telegram.

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В Харькове во время атаки оккупанты попали в жилой дом в центре города, произошел пожар, есть еще разрушения гражданской инфраструктуры.

Напомним

российские войска в субботу вечером нанесли более шесть ударов по Харькову, в частности ударили по центру города.