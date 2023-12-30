Вражеский обстрел Харькова: известно о четырех раненых

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
  •  101146 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
  •  109651 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  137747 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  167041 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  206960 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  251279 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  260479 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  261445 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  220219 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  213512 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  195515 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  193419 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198190 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180279 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169409 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vrazheskii-obstrel-kharkova-izvestno-o-chetirekh-ranenikh

Вражеский обстрел Харькова: известно о четырех раненых

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 17:56  •  24605 просмотра

Read in English

Четыре человека получили ранения в результате российского обстрела Харькова, который был направлен на центр города и нанес ущерб гражданской инфраструктуре.

В результате российского обстрела Харькова в субботу вечером, предварительно, четыре человека получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины. 

По предварительным данным, в результате обстрелов в Харькове ранены 4 человека. На месте работают все профильные службы: медики, спасатели, правоохранители

- сообщили в полиции Харьковщины в Telegram.

Дополнение

В Харькове во время атаки оккупанты попали в жилой дом в центре города, произошел пожар, есть еще разрушения гражданской инфраструктуры.

Напомним 

российские войска в субботу вечером нанесли более шесть ударов по Харькову, в частности ударили по центру города.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворожий обстріл Харкова: відомо про чотирьох поранених
Enemy shelling of Kharkiv: four wounded reported
Новости по теме

Вражеский обстрел Харькова: известно о четырех раненых

Четыре человека получили ранения в результате российского обстрела Харькова, который был направлен на центр города и нанес ущерб гражданской инфраструктуре.

Война •   •  24605 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: известно о четырех раненых

В Харькове армия рф попала в жилой дом в центре города

Российские войска обстреляли Харьков, попав в центральный жилой дом, вызвав пожар и повреждения инфраструктуры; данные о жертвах уточняются.

Война •   •  25449 просмотра
В Харькове армия рф попала в жилой дом в центре города

Никаких военных целей в Украине у рф нет, есть только масштабное убийство гражданского населения - Подоляк

Михаил Подоляк утверждает, что целью россии в Украине являются массовые убийства гражданского населения без каких-либо военных целей.

Война •   •  23146 просмотра
Никаких военных целей в Украине у рф нет, есть только масштабное убийство гражданского населения - Подоляк

Оккупанты нанесли по Харькову более 6 ударов: есть повреждения инфраструктуры

Российские удары по Харькову наносились более 6 раз.

Война •   •  25840 просмотра
Оккупанты нанесли по Харькову более 6 ударов: есть повреждения инфраструктуры

россияне вечером обстреляли Херсон: есть погибший

Российские войска обстреляли жилой дом в Херсоне, в результате чего погиб один человек.

Война •   •  23917 просмотра
россияне вечером обстреляли Херсон: есть погибший

В Днепре из-за падения обломков ракеты загорелся пожар, на Никопольщине в результате обстрелов есть пострадавшие

Обломки снарядов вызвали пожар в Днепре, а обстрел в Никопольском районе ранил женщину и повредил инфраструктуру.

Война •   •  25583 просмотра
В Днепре из-за падения обломков ракеты загорелся пожар, на Никопольщине в результате обстрелов есть пострадавшие

В Харькове раздаются взрывы

В Харькове прогремели взрывы, жителей призывают быть в укрытиях.

Война •   •  23065 просмотра
В Харькове раздаются взрывы

Враг запустил "шахеды": под угрозой юг - ПС ВСУ

Российские беспилотники "шахид" нацелены на Николаевскую, Херсонскую и Днепропетровскую области в Украине.

Война •   •  25008 просмотра
Враг запустил "шахеды": под угрозой юг - ПС ВСУ

Германия передаст 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Германия предоставила Украине кредит в размере 24 млн евро и грант в размере 0,5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Экономика •   •  23151 просмотра
Германия передаст 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

На Киевщине подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома и сбежал

15-летний парень взорвал гранату во время конфликта в киевском многоквартирном доме, ранив себя и еще одного человека, после чего сбежал.

Криминал и ЧП •   •  21765 просмотра
На Киевщине подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома и сбежал