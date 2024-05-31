Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  102924 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  105864 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  129753 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  107409 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  131401 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  84740 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  89788 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116014 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120997 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117803 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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29 мая 2024, 11:15  •  166605 просмотра

Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

По данным ВС Украины, вражеский беспилотник из Кировоградской области движется на север в направлении Киевской области.

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Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

В захваченной Керчи прогремели взрывы

Взрывы прогремели во временно оккупированном рф городе Керчь.

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В захваченной Керчи прогремели взрывы

Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В течение дня противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и беспилотные удары по территории Украины, в то время как украинские войска отразили несколько вражеских атак на нескольких фронтах.

Война •   •  4623 просмотра
Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

В результате обстрела рф жилого дома в Харькове погибли 3 человека и 16 получили ранения, в том числе врач скорой помощи и дети.

Общество •   •  4724 просмотра
В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

Согласно сообщениям Воздушных Сил Украины, беспилотник направляется из Николаевской области в сторону Кировоградской области Украины.

Война •   •  5013 просмотра
БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

В результате ударов россиян по жилому дому в Харькове 2 человека погибли на 13 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка и 12-летний мальчик. Дети были госпитализированы.

Общество •   •  5011 просмотра
В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

В результате российского удара по жилому дому в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован.

Общество •   •  5708 просмотра
В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

Ударные БпЛА движутся в северо западном направлении на Николаевщину

Воздушные силы Украины информируют, что беспилотники-шахеды из Херсонской области движутся на северо-запад в направлении Николаевской области.

Война •   •  7039 просмотра
Ударные БпЛА движутся в северо западном направлении на Николаевщину

Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек

По словам главы Харьковской областной военной администрации, восемь человек пострадали в Харькове после того, как российские войска нанесли удар по жилому дому, а затем снова открыли огонь по тому же месту.

Общество •   •  7330 просмотра
Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек

В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

В Харькове вражеское нападение на жилой дом привело к пожару, в результате которого один пострадавший был госпитализирован, а люди, возможно, оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания, при этом работы по ликвидации пожара продолжаются.

Общество •   •  7467 просмотра
В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший