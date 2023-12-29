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Вражеская атака: в Днепре есть погибшие и пострадавшие - Филатов

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 06:52  •  36803 просмотра

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Мэр Днепра сообщает о жертвах российской атаки.

В Днепре в результате российской атаки сегодня утром есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов, пишет УНН

Есть пострадавшие и погибшие. Все местные службы полностью наготове и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА. Извините, но подробностей не будет, потому что как вы знаете, в случаях обстрелов, я  никогда и ничего не комментирую до заявлений руководителя области Сергея Лысака.

-  написал Филатов в Facebook. 

Мэр Днепра попросил сохранять спокойствие и информационную гигиену.

Ранее 

Сообщалось, что в результате вражеского удара по Днепру произошло возгорание в одном из торговых центров города. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворожа атака: у Дніпрі є загиблі та постраждалі - Філатов
Filatov: there are dead and injured in Dnipro: enemy attack
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