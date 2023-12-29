Вражеская атака: в Днепре есть погибшие и пострадавшие - Филатов

В Днепре в результате российской атаки сегодня утром есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов, пишет УНН.

Есть пострадавшие и погибшие. Все местные службы полностью наготове и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА. Извините, но подробностей не будет, потому что как вы знаете, в случаях обстрелов, я никогда и ничего не комментирую до заявлений руководителя области Сергея Лысака. - написал Филатов в Facebook.

Мэр Днепра попросил сохранять спокойствие и информационную гигиену.

Ранее

Сообщалось, что в результате вражеского удара по Днепру произошло возгорание в одном из торговых центров города.