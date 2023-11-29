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Вражеская атака на Запорожскую область: россияне ударили во время разгрузки авто с гумпомощью, есть травмированные

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 13:35  •  17901 просмотра

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Россияне атаковали гражданских с помощью беспилотника-камикадзе в Степногорске Запорожской области во время разгрузки грузовика с гуманитарной помощью. 77-летняя женщина и двое мужчин были госпитализированы с серьезными ранениями.

В Степногорске на Запорожье  во время разгрузки автомобиля с гуманитарной помощью россияне ударили дроном-камикадзе по гражданскому населению. Поврежден грузовой автомобиль с гумпомощью и травмированы мирные жители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Запорожской области.

Детали

Сообщается, что вчера, 28 ноября российские  военные совершили ракетную атаку на областной центр. Одна ракета попала по территории объекта гражданской инфраструктуры, разрушив здание предприятия.

Обломки и части второй ракеты правоохранители изъяли на открытом участке местности на окраине города. Взрывной волной повреждены две школы и помещения продовольственного магазина. В результате ракетной атаки ранения получили двое гражданских лиц.

В Степногорске во время разгрузки автомобиля с гуманитарной помощью оккупанты в очередной раз ударили дроном-камикадзе по гражданскому населению. Обломками беспилотника травмированы мирные жители, которые получали помощь. В результате циничной атаки пострадала 77-летняя женщина, еще двое мужчин с тяжелыми ранениями госпитализированы 

- говорится в сообщении.

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В целом отмечается, что за сутки зафиксировано 156 попаданий по территории Пологовского и Васильевского районов. Последствия прилетов задокументировали работники полиции и СБУ.

"По всем фактам открыты уголовные производства, правовая квалификация - ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - информирует полиция.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Ворожа атака на Запорізьку область: росіяни вдарили під час розвантаження авто з гумдопомогою, є травмовані
Hostile attack on Zaporizhzhia region: Russians attack during unloading of humanitarian aid truck, some injured
Новости по теме

Вражеская атака на Запорожскую область: россияне ударили во время разгрузки авто с гумпомощью, есть травмированные

Россияне атаковали гражданских с помощью беспилотника-камикадзе в Степногорске Запорожской области во время разгрузки грузовика с гуманитарной помощью. 77-летняя женщина и двое мужчин были госпитализированы с серьезными ранениями.

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