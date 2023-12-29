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Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:33  •  17391 просмотра

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В результате вражеского обстрела Запорожья 1 человек погиб, 10 получили ранения; повреждены здания, в том числе школы и больница.

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали 10 человек, одна женщина погибла. В двух учебных заведениях и больнице выбиты окна. Также разрушен частный дом, сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Куртев, в результате ракетного обстрела погибла женщина. Еще 10 человек пострадали. На данный момент известно, что были повреждены местное предприятие, разрушен частный дом, выбиты окна в 19-ти многоэтажках, двух учебных заведениях и в медицинском учреждении. Также повреждены около 20-ти гаражей, заправка и здание отеля.

Напомним,

Запорожье утром подверглось вражескому массированному ракетному удар, целями врага стали предприятия города, есть повреждения домов, известно об одном погибшем и 10 пострадавших, под завалами могут быть люди.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Ворожа атака на Запоріжжя: 10 людей постраждали, одна жінка загинула, пошкоджені будинки, школи, медзаклади, гаражі, заправка
Enemy attack on Zaporizhzhia: 10 people injured, one woman killed, houses, schools, medical facilities, garages, gas station damaged
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Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка

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