Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали 10 человек, одна женщина погибла. В двух учебных заведениях и больнице выбиты окна. Также разрушен частный дом, сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Куртев, в результате ракетного обстрела погибла женщина. Еще 10 человек пострадали. На данный момент известно, что были повреждены местное предприятие, разрушен частный дом, выбиты окна в 19-ти многоэтажках, двух учебных заведениях и в медицинском учреждении. Также повреждены около 20-ти гаражей, заправка и здание отеля.

Напомним,

Запорожье утром подверглось вражескому массированному ракетному удар, целями врага стали предприятия города, есть повреждения домов, известно об одном погибшем и 10 пострадавших, под завалами могут быть люди.