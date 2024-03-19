Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему

На временно оккупированных территориях враг запретил личному составу разговаривать с местными, если этого не требуют должностные обязанности, передает УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

По данным Центра, причиной решения стало большое количество информации, которую местные передают Силам Обороны, а с этим и усиление недоверия оккупантов к местным. Поэтому все части, которые размещены на ТО получили инструкцию не разговаривать лишний раз с гражданским населением.

"Это еще раз свидетельствует, что враг до сих пор не контролирует захваченные территории и является лишь временным оккупантом на этой земле. Таким образом все его движения все равно станут известны и расплата придет к каждому", - говорится в сообщении.

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