Враг второе утро подряд бьет по Краматорску: четверо раненых
Киев • УНН
Российские войска второй раз за два дня атаковали Краматорск, попав в инфраструктурный объект. В результате обстрела пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии.
Оккупанты второе утро подряд бьют по Краматорску, известно о четырех раненых. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"Второе утро подряд россияне бьют по Краматорску. Сегодня - снова по инфраструктурному объекту", - сообщил Филашкин.
По его словам, сейчас известно о четырех раненых: 1 человек в тяжелом состоянии - его оперируют, 2 получили легкие ранения - им оказали необходимую медицинскую помощь, еще 1 человек не нуждается в помощи.
"Окончательную информацию по объемам разрушений и количеству пострадавших устанавливаем", - резюмировал Филашкин.
рф вдарила ракетою по критичній інфраструктурі у Краматорську: є загиблий та поранені10 августа 2024, 06:00 • 68499 просмотров