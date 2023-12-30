Враг строит очередную линию укреплений в районе Мариуполя - Андрющенко
Киев • УНН
Россияне усиливают укрепления вокруг Мариуполя, что свидетельствует о подготовке к обороне. Они строят новую линию для удержания стратегических позиций.
россияне везут древесину в большом количестве для блиндажей для строительства оборонительных сооружений и фортификаций вокруг Мариуполя и района. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.
Россияне продолжают строительство оборонительных сооружений и фортификаций вокруг Мариуполя на границе района. Теперь в придачу к зубам дракону везут древесину в большом количестве для блиндажей. Направление - Мариуполь - Мангуш - Никольское - Боевое - Розовка
Он добавил, что враг строит очередную линию укреплений, которая указывает на подготовку держать плацдарм Угледар-Пологи.
Напомним
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали новые отметки на грузовиках с БК, движущихся в сторону Бердянска - отметка в виде треугольника в треугольнике.
Враг строит очередную линию укреплений в районе Мариуполя - Андрющенко
Россияне усиливают укрепления вокруг Мариуполя, что свидетельствует о подготовке к обороне. Они строят новую линию для удержания стратегических позиций.
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