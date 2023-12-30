Враг строит очередную линию укреплений в районе Мариуполя - Андрющенко

россияне везут древесину в большом количестве для блиндажей для строительства оборонительных сооружений и фортификаций вокруг Мариуполя и района. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

Россияне продолжают строительство оборонительных сооружений и фортификаций вокруг Мариуполя на границе района. Теперь в придачу к зубам дракону везут древесину в большом количестве для блиндажей. Направление - Мариуполь - Мангуш - Никольское - Боевое - Розовка - написал Андрющенко.

Он добавил, что враг строит очередную линию укреплений, которая указывает на подготовку держать плацдарм Угледар-Пологи.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали новые отметки на грузовиках с БК, движущихся в сторону Бердянска - отметка в виде треугольника в треугольнике.