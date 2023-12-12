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Враг продолжает массированное наступление под Марьинкой и Авдеевкой, активно применяет авиацию - Тарнавский

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 08:41  •  6468 просмотра

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Российские войска начали массированное наступление под Авдеевкой и Марьинкой, применив авиацию и нанеся 19 авиаударов за два дня, в то время как украинские войска отбили десятки атак и нанесли противнику потери.

Российские войска продолжают массированные наступательные действия на Авдеевском и Марьинском направлениях, активно применяя авиацию. За двое суток армия рф на этих направлениях нанесла 19 авиаударов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Два дня назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы.  За двое суток - 19 авиаударов. Нашествие продолжается. Наши воины стойко держат оборону

- написал Тарнавский в Telegram.

По его словам, за вчера было отбито 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.  

Позавчера, 10 декабря на Авдеевском направлении отражено 49 атак и уничтожено 11 российских танков и 15 других бронемашин. Как отметил Тарнавский, вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге. 

Активен враг и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки наши защитники отбили 14 атак противника. 

Также 10 декабря на Запорожском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки.

В то же время, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике

- указал Тарнавский.

По его словам, общие потери врага на Таврическом направлении за прошедшие сутки составили 430 человек. Было уничтожено 7 единиц вражеской военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ и единицу специальной техники. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 340 тысяч

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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