Враг обстрелял Сумскую область 13 раз за ночь

Российские войска ночью и утром совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины, сообщила Сумская областная военная администрация в субботу, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Есманьская, Юнаковская и Свесская общины", - сообщили в ОВА в Telegram.

Ситуация на границе по состоянию на 8.00 16 марта:

▪️ Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из РСЗО (14 взрывов), миномета (5 взрывов), пуски КАБ с самолета тактической авиации (4 взрыва).

▪️ Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).

▪️ Есманьская община: зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия и минометный обстрел (2 взрыва).

▪️ Юнаковская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

▪️ Свеська громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

Напомним,

На фронте произошло 78 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта.