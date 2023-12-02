Враг ночью совершил атаку беспилотниками и ракетами: сбито 10 "шахедов" и ракету

В ночь на 2 декабря противник атаковал 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой с воздушного пространства оккупированной Запорожской области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской области и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области", - говорится в сообщении Воздушных сил.