Враг ночью совершил атаку беспилотниками и ракетами: сбито 10 "шахедов" и ракету
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 10 БПЛА "Шахед" и одну ракету Х-59 во время вражеских атак 2 декабря 2023 года. БПЛА были запущены из Крыма.
В ночь на 2 декабря противник атаковал 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой с воздушного пространства оккупированной Запорожской области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
"В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской области и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Враг ночью совершил атаку беспилотниками и ракетами: сбито 10 "шахедов" и ракету
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 10 БПЛА "Шахед" и одну ракету Х-59 во время вражеских атак 2 декабря 2023 года. БПЛА были запущены из Крыма.
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