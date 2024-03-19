Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  129588 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  190721 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190398 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187521 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170567 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117812 просмотра

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129625 просмотра

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13 марта 2024, 09:59  •  362850 просмотра

Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины

Российские военные ночью обстреляли 5 общин в Сумской области. Было зафиксировано 11 взрывов от минометных обстрелов, авиаударов и сброшенных мин.

Война •   •  10771 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины

В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА

В освобожденных населенных пунктах Луганской области российские войска постоянно обстреливают и вызывают разрушения, а во время российских "выборов" на оккупированных территориях на избирательном участке в Лутугино были почти пустые урны, а передвижной избирательный участок в Северодонецке сопровождали российские военные.

Война •   •  10699 просмотра
В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА

Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области, в результате которого ранения получили 4 гражданских лица и повреждены 24 частных домохозяйства.

Война •   •  10778 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

россияне за сутки убили 1 и ранили 5 человек в Донецкой области

18 марта россияне убили 1 жителя и ранили еще 5 в Донецкой области, в результате чего общее количество жертв среди гражданского населения с 24 февраля 2022 года достигло 1 886 погибших и 4 723 раненых, не считая неизвестное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война •   •  11248 просмотра
россияне за сутки убили 1 и ранили 5 человек в Донецкой области

Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области

За минувшие сутки около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, один человек получил ранения в селе Новоосиново.

Война •   •  13956 просмотра
Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области

Вражеские обстрелы унесли жизни 3 человек, повреждены многоэтажки на элеватор в Херсонской области

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, в результате чего погибли 3 человека, повреждены здания и автомобиль.

Война •   •  13513 просмотра
Вражеские обстрелы унесли жизни 3 человек, повреждены многоэтажки на элеватор в Херсонской области

Днепропетровщина: оккупанты дважды обстреляли Никопольский район, жертв и пострадавших нет

рф дважды обстреляла Никопольский район вечером, но без жертв, о чем сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  14671 просмотра
Днепропетровщина: оккупанты дважды обстреляли Никопольский район, жертв и пострадавших нет

840 российских военных погибли за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 840 человек личного состава.

Война •   •  17126 просмотра
840 российских военных погибли за сутки

За сутки рф нанесла 348 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

россияне совершили 348 обстрелов 14 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, обстрелы из РСЗО и БПЛА, что привело к повреждению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  17744 просмотра
За сутки рф нанесла 348 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиаударов и 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  18149 просмотра
За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов