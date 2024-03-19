Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины

российские военные в ночь на 19 марта и сегодня утром осуществили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов. Об этом во вторник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская и Эсманьская громады.

Краснопольская громада: враг бил из миномета (5 взрывов).

Великописаревская община: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва).

Новослободская громада: зафиксирован минометный обстрел.

Эсманская община: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

Белопольская громада: осуществлен обстрел из миномета (2 взрыва).

Дополнение

Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх на фоне увеличения количества обстрелов области заявил, что рисков прорыва границы нет.